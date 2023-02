Interpretar las cifras

Enero 31, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-31

Por:

Álvaro Guzmán Barney

Es necesario traer a cuento las cifras de criminalidad en una perspectiva histórica y comparativa. Esto posibilita mejores diagnósticos, políticas públicas y acciones desde el Estado. Tomando únicamente los tres últimos años, impacta cómo la tasa colombiana de homicidios por 100.000 habitantes pasa de 24,5 en 2020, a 27,7 en 2021 y a 26,8 en 2022. Se presenta un aumento, pero especialmente concentrado en 2021, cuando se suceden 14.160 homicidios, mientras que el año anterior habían sido 12.346, una diferencia grande de 1.814 casos que se debe explicar.



En Cali, se pasó de una tasa de 48,3 en 2020 a 53,7 en 2021 y a 43,1 en 2022. Se debe anotar que las tasas de Cali son casi el doble de las nacionales, asunto que es así desde 1990 y que igualmente amerita explicación. También en Cali, el año 2021 tuvo una tasa particularmente alta con 1.217 homicidios, cuando el año anterior habían sido 1.089, una diferencia de 128 casos. Todo parece indicar que el 2021, en Cali y en Colombia, fue especialmente violento. Fue la coyuntura de un levantamiento social, mal llamado estallido, y de la manera como se buscó controlarlo desde el Gobierno.



Es indispensable ampliar la mirada, más allá de los homicidios a la criminalidad violenta. Mientras los homicidios decrecen relativamente en el tiempo, aumentan las lesiones personales, el robo a personas, el robo de vehículos, motos y celulares, la extorsión, las amenazas y recientemente, los secuestros, para no hablar de la disparada de los ‘ciber delitos’. En Colombia, ‘el hurto a personas’ denunciado en 2022 fue de 353.752 casos (Fuente: Mindefensa, El Tiempo, 25 de enero de 2023). En Cali, el mismo delito denunciado en 2022 fue de 24.009 casos (Fuente: Policía Nacional, elaboración Cali Cómo Vamos, El Tiempo 29 de enero/2023).



Hay un déficit de diagnóstico de la criminalidad imperante en la ciudad y en la región. Se le atribuye ligeramente a un Alcalde la responsabilidad. También a la falta de acatamiento de la ley, o a la ambigüedad de las autoridades encargadas del orden público. Son explicaciones interesadas en perspectivas políticas particulares. Hace más de 5 años propuse con la profesora Alba Nubia Rodríguez, en el marco de un trabajo para Colciencias, que Cali era una ciudad ‘para-mafiosa’.



Queríamos indicar el papel que había jugado en la violencia urbana el narcotráfico. Pero este ha cambiado en su funcionamiento, ha hecho metástasis en distintos grupos sociales, especialmente con el lavado de dinero y ha llegado a permear la economía legal, la política, el manejo del Estado y la cultura ciudadana. El comportamiento mafioso es cotidiano en los más diversos ámbitos. Claro está: una ciudad y una región diferentes son posibles. Pero se requiere un enorme esfuerzo de las élites civilizadoras y de otros sectores sociales para que así sea. Hay que profundizar en el diagnóstico y pasar al terreno de la política social y de las propuestas y, ante todo, de quien se compromete con ellas.



N.B. He sabido que la Hacienda San Vicente en el Norte del Cauca ha sido invadida por comuneros del Resguardo de Munchique. Durante décadas esta finca ha sido trabajada intensamente por sus dueños con agricultura y ganadería. Tiene una particularidad: ha conformado una Reserva Natural con un bosque nativo de enorme valor ambiental. Allí se ha iniciado la invasión que no tiene justificación alguna, incluso según la opinión de dirigentes indígenas. Afortunadamente, el Ejército y la Policía han reaccionado para defender las instalaciones. Por el Norte del Cauca y sus pobladores de etnias distintas, espero que esto se resuelva y salga adelante la actividad lícita de los empresarios.