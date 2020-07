Cultura ciudadana y Covid-19

Julio 21, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-21 Por: Álvaro Guzmán Barney

El tema de la seguridad ciudadana es del ámbito de la ciudadanía y de sus intereses. Con esta consideración, es importante entender que Covid-19 puede ser combatido, en gran medida, desde éste mismo lugar, en particular apelando a formas de cultura ciudadana que llaman al autocontrol, la disciplina, la solidaridad y el respeto por los demás. Los últimos seis meses muestran que, en países muy distintos atacados por el virus, la cultura ciudadana ha sido una buena explicación, así no sea la única, del éxito obtenido para confrontar la pandemia.



En el nivel global, las explicaciones se han centrado más en el papel de los gobiernos y su capacidad para controlar e intervenir la vida ciudadana. Se observan entonces variaciones, desde los gobiernos más autoritarios hasta los más laxos. Otras explicaciones ponen la atención en la capacidad del Estado y de los gobiernos para prevenir y controlar la enfermedad, haciendo uso de sus sistemas de salud con instituciones sólidas y eficientes. Unos y otros, todos se encuentran en un callejón sin salida, al no saber responder ante el reto de contar con una economía que tenga continuidad y sostenibilidad, ya que la movilidad y los encuentros colectivos en el trabajo promueven la enfermedad.



Con tiempo habrá que evaluar en Colombia la reacción de la sociedad, del Estado y de los gobiernos locales. Como ha sido un rasgo histórico, hay de todo un poco, se avanza en medio de dificultades, habrá casos por destacar, en lo positivo y en lo negativo. Pero hay que observar la precariedad del comportamiento y de la cultura ciudadana, la ambigüedad de las autoridades locales para fijar reglas claras y coherentes a la ciudadanía, optando por un tratamiento ‘estigmatizante y delincuencial’ de ciertos sectores de la población como focos del virus.



Hay que reconocer que promover y practicar formas de cultura ciudadana es más fácil para los sectores educados que tienen los recursos y que cuentan con los espacios adecuados. Inquieta mucho que entre estos sectores haya manifestaciones tan contrarias a la cultura ciudadana, como las rumbas promovidas en sectores residenciales pudientes que ha registrado en la prensa. Es más difícil practicar la cultura ciudadana, allí donde hay hacinamiento, poco espacio privado y público. La educación no-formal y el buen uso de los parques debe ser una prioridad y se debe contar con múltiples organizaciones comunitarias de base que están haciendo la tarea, de manera ejemplar, por ejemplo con el cuidado de niños.



Con referencia sólo a la Alcaldía de Cali, hay falta de coherencia entre las instancias de gobierno, claramente entre las exigencias del sector de salud y las alternativas de desarrollo económico. Pero es notable la ausencia de una estrategia y programas de seguridad ciudadana focalizados en promover la cultura ciudadana. La respectiva Secretaria paradójicamente esboza planteamientos generales desde los noticieros y remite enseguida a la criminalización de conductas no deseadas y la denuncia ante Fiscalía, ante todo amenazando a los sectores populares. Ni hablar de las orientaciones prácticas, sobre picos, placas y cédulas que cambian reiteradamente. Se nota desespero, cuando se requiere tranquilidad, precaución y estrategia.



El virus no tiene clase social, pero es cierto, unos pueden resistir mejor que otros. Es errado pensar que el foco está en los sectores populares o en los migrantes venezolanos. La función de la Policía es difícil, pero preocupa que su tarea de control y prevención se articule con una retórica que considera estos sectores como focos delictivos y criminales. En medio de todo este desorden, el problema mayor de la ciudad, el narcotráfico, se recompone y prospera.