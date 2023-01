Cambio social institucional

Enero 03, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-03

Por:

Álvaro Guzmán Barney

Para sustentar una visión optimista sobre el futuro colombiano, vale pena echar una mirada a la evolución del conflicto armado con las guerrillas en los últimos 40 años. Es un largo período de guerra interna, han sido demasiadas las víctimas y siempre habrá que criticar que para muchos actores del conflicto era necesaria la violencia para poder llegar a una sociedad mejor, cuestión que está por demostrarse.



Belisario Betancur, presidente conservador planteó de manera novedosa, en una primera propuesta de paz, que había ‘causas objetivas’ y ‘causas subjetivas’ del conflicto armado. Por las primeras entendía la desigualdad y la marginalidad, por las segundas una inconformidad represada con rasgos anómicos. Hizo propuestas al M-19, a las Farc y al Eln. Desarrolló importantes actividades y acuerdos parciales de paz con los dos primeros grupos, pero no tuvo éxito, ya sea por los ‘enemigos de la paz’, ‘agazapados’ dentro del establecimiento, o por una visión utilitarista de los grupos guerrilleros que no estaban interesados en dejar las armas.



Seis años más tarde, Virgilio Barco, presidente liberal, hizo una propuesta de paz con ‘mano tendida y pulso firme’, en medio de una situación de violencia terrorista desatada por narcotraficantes y paramilitares. Esta propuesta se pudo concretar parcialmente en su gobierno y en el de César Gaviria, con grupos como el Epl y el Maql, entre otros, pero fundamentalmente se llevó a cabo con el M-19. Importante: la paz entre opuestos implicó una nueva Constitución que tuvo como punto de llegada un acuerdo entre los liberales, representados en el Gobierno, los conservadores en el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19. Caso único de gran consenso respaldando el texto de una Constitución. Se hicieron propuestas durante los Gobiernos de Samper y Pastrana que no llegaron a buen término.



En 2004, Álvaro Uribe, presidente de origen liberal, pero respaldado por una coalición pluripartidista ‘nacional’, promueve un proceso de Paz con los para-militares que tenían un enorme peso político en el Congreso y los desmoviliza con una ley de ‘Justicia y Paz’. Propuso, sin lograrlo, un status político al delito de los para-militares. Los más importantes de ellos fueron extraditados por narcotráfico a los Estados Unidos.



Doce años más tarde, el Gobierno liberal del presidente Santos concluyó

unos acuerdos de Paz con las Farc que han sido reconocidos en el ámbito internacional, aunque internamente tiene dividida a la sociedad colombiana. Sus logros han sido significativos, disminuyendo sustancialmente el conflicto armado y en la reinserción a la vida civil de antiguos guerrilleros. Seis años más tarde el presidente Petro que fue guerrillero amnistiado del M-19, llega al poder en elecciones democráticas, apoyado en un ‘Pacto Histórico’ con diversos grupos políticos afines a la izquierda. Se propone una Paz Total con los grupos guerrilleros que subsisten, especialmente el Eln, pero también con el crimen organizado en armas.



La visión optimista se sustenta en que, en medio de una violencia pronunciada, el Estado colombiano sí ha resuelto temas de conflicto armado y de paz y puede continuar haciéndolo, especialmente con los grupos que quedan en armas. La estrategia debe ser la de consolidar un sistema político, de gobierno y de oposición, en el que no se vuelva a justificar la vía armada para llegar el poder. El cambio social debe ser institucional y no violento. Afortunadamente, en perspectiva, Colombia no se encuentra sola en este esfuerzo en América Latina, aunque hay países muy inestables e impredecibles en términos de consolidación de un sistema democrático liberal. Sin duda hay también países autoritarios, a los que se llegó al poder por las armas.