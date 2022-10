Acuerdo histórico

Octubre 11, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-11

Por:

Álvaro Guzmán Barney

Quién lo creyera: personas que en el pasado estuvieron de alguna forma representados por grupos armados ilegales que se enfrentaron violentamente entre ellos, la guerrilla y los paramilitares, hoy se sientan a conversar pacífica y democráticamente, como Gobierno y sector privado ganadero y han llegado a un acuerdo firmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.



Mucho será lo que avanza el país, si este Acuerdo se hace efectivo, como una parte sustantiva, pero no única de una Paz Total que tiene otros temas y actores y que es un objetivo nacional. Aquí se trata de la recuperación económica del campo, centrada en los campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente, y en el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades afros o indígenas.



El Acuerdo implica conformar, por esta vía, que no es la única, una ‘bolsa de tierras’ de 3.000.000 de hectáreas que sus propietarios quieran vender. Propiedades que, según la ley 160 de 1994, no estén cuestionadas institucionalmente. Se trata de promover, con estas tierras entre otras, una reforma agraria integral que no solamente entregue la tierra, sino también la infraestructura y los servicios necesarios para que pueda ser productiva y contribuya eficientemente a la seguridad alimentaria y al desarrollo agropecuario. Hay que hacer realizable este sueño de 60 años.



El reconocido profesor e investigador del tema agrario, Alejandro Reyes ha puesto de presente un problema central del Acuerdo que está por tramitarse (El Espectador, octubre 7 de 2022). Se trata del precio de las transacciones. En su opinión, el Estado lleva las de perder en la compra de tierras, ya que los precios los determinan los propietarios extensivos.

Han acaparado tierras para valorizarlas, sin pagar los impuestos debidos y, en muchos casos, sin un manejo productivo adecuado de los predios.

Predios de engorde rurales. Reyes recuerda que la ley 200/1936 habla de extinción de dominio, sin indemnización, cuando no se explota adecuadamente la tierra, dada la necesaria función social de la propiedad. El Acuerdo, habla de transacciones teniendo en cuenta el valor comercial, según avalúos mínimos y máximos, del Igac y considerando el catastro multipropósito. El hecho sociológico clave es que el valor de la tierra está estructuralmente sobrevaluado, incluso para las tierras con actividades productivas de baja eficiencia.



En la zona plana del Valle del Cauca, con productividad alta, no hay correspondencia entre el valor de mercado de una hectárea de tierra en caña que es más alto y el valor que se puede derivar de lo que produce económicamente, en promedio. Sin embargo, no faltan los compradores, no necesariamente vinculados al campo, que buscan ‘invertir’ ya que la tierra misma es un medio de capitalización. Se busca así, en el tiempo, una plusvalía, pero no se paga por ella.



Es muy importante que se pueda llegar a ‘acuerdos razonables’ de precios, según las situaciones regionales diferenciadas, incluyendo municipios y veredas y sus productividades. Con una reforma agraria bien planificada, se puede llegar a que con la mitad de la tierra que actualmente se tiene en ganadería (menos de una res/ha) se logre tener el mismo hato (2,5 reses/ha., es perfectamente factible) y se liberan tierras para la producción de alimentos.



Hay un punto del presidente de Fedegan que comparto: se requiere la consolidación de una clase campesina, granjera, sostenible y próspera, dedicada a la agricultura y la ganadería. Esto es complementario con las grandes propiedades que sean igualmente productivas. El silvo-pastoreo es una alternativa ecológica y ambiental para quienes quieren producir carne y leche. Mejor aún si se combina con agricultura y producción de alimentos.