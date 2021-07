Vecindario en problemas

Julio 06, 2021 - 11:50 p. m.

Alfredo Carvajal Sinisterra

Al dar un vistazo a nuestro vecindario latinoamericano, el optimismo se nos diluye. Un grupo de países de nuestro continente se encuentran fuertemente afectados, no solamente por la pandemia, que ha hecho estragos, sino también por sus crisis económicas y políticas. Colombia no puede excluirse, después del mal llamado paro, que derivó en un vandalismo criminal.



Chile el país que económicamente mostró un desempeño sobresaliente en las últimas décadas, (tiene casi tres veces del PIB per cápita de Colombia), tuvo un estallido social, que derivó en una constituyente, donde los partidos denominados independientes eligieron casi una tercera parte de los miembros. El País de España comenta el resultado de la derecha del presidente Piñeres: “Fundamentalmente del país, solo obtuvo 37 de los 155 escaños, lo que deja por debajo del tercio la representación necesaria para poder vetar las normas del texto”. Lo anterior hace muy difícil llegar a acuerdos. El origen del estallido social fue un aumento en las tarifas de transporte. Las causas de fondo fueron un descrédito profundo de los políticos y el deterioro de la confianza en la institucionalidad democrática.



En el Perú la elección presidencial se llevó a cabo el mes pasado y tuvo como resultado una contienda muy pareja entre dos candidatos muy poco deseables, Keiko Fujimori, hija y heredera política de un expresidente aún preso por corrupción, y un profesor de escuela, Pedro Castillo, carente de experiencia en las lides políticas e ignorante de los asuntos de Estado, como se ha podido apreciar en los debates y entrevistas. Aún no se ha declarado oficialmente como ganador a Castillo, quien tiene una ventaja de 40.000 votos. Antes de declararlo presidente ha habido un sinnúmero de demandas y contrademandas por fraude de ambos contendientes. Pedro Castillo se ha manifestado admirador de Hugo Chávez y su revolución Bolivariana. Ha prometido una nueva constituyente, tal como la que llevó a cabo el movimiento siglo XXI. Es posible que transite de nuevo el camino ya recorrido por el gobierno de Venezuela.



Como si fuera poco, nuestro vecino, Venezuela, continúa profundizando su autocracia con consecuencias nefastas. De ser el país más rico de Latinoamérica pasó a ser el más pobre en el transcurso de dos décadas.

Ha expulsado varios millones de sus ciudadanos, que ante la profunda crisis económica han tenido que migrar en busca de sustento y un futuro más esperanzador. Lo vemos a diario en las carreteras de Colombia y en los campamentos improvisados de las ciudades de nuestro país.



Más al norte, Cuba persiste con su gobierno comunista y su sistema represivo, no admiten ninguna desviación ideológica.



Leyendo recientemente la novela de Leonardo Padura ‘Como Polvo en el Viento’, nos enteramos de las denuncias entre amigos y familiares, la forma como el Estado asegura la lealtad.



Nicaragua va camino a la dictadura apresado a cinco o seis de los candidatos de la oposición para asegurar la elección nuevamente de Ortega.



Chile y Perú son nuestros socios de la Alianza del Pacífico. La región perderá atractividad. El Gobierno tendrá que exprimirse la cabeza para atraer inversionistas y aumentar el empleo. Sin embargo, de la crisis nacen las oportunidades. Circunstancias peores hemos tenido en el pasado.

