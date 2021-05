Una ciudad sitiada

Mayo 11, 2021 - 11:50 p. m.

2021-05-11

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

Con un dolor muy profundo me siento a escribir estos comentarios, aunque nunca se debe perder la esperanza. Las crisis pueden convertirse en oportunidades, si se obra con inteligencia, acompañadas de orden y libertad.



Las autoridades nacionales permitieron el desplazamiento de hordas indígenas. El Alcalde no solo consintió, sino que justificó la defenestración del monumento a Sebastián de Belalcázar, él y la gobernadora les dieron acogida en los predios de la Universidad del Valle.



En Cali continúan los bloqueos, varios controlados por indígenas venidos del Cauca. Las chivas atestadas de personas, los transportaron desde sus resguardos hasta Cali. Ellos no son propiamente ángeles de la guarda. Vinieron bien financiados. Muy posiblemente con los réditos de las siembras de coca y marihuana.



Aquí se incorporaron al paro y ayudaron a subvertir el orden. Actualmente forman parte de los bloqueos en algunas zonas de Cali y del Valle. Suplantaron a las autoridades locales. Controlan buena parte de la ciudad y de las carreteras del departamento.



Pasando a los postulados del paro; se pregona constantemente el derecho a manifestarse y realizar marchas, un derecho legítimo, pero ellos mismos impiden la libre circulación y el derecho a acudir al trabajo, para buscar el sustento. Se encareció el costo de vida de los más vulnerables y se destruyó su sistema de transporte.



Como si fuese poco, nos encontramos en medio de una pandemia que según los expertos se intensificará en unos pocos días, a raíz de los mítines, la anarquía aún persiste. De contera este desorden ha interferido con los programas de vacunación, indispensables para obtener la inmunidad de rebaño. Todo lo anterior tiene sin cuidado a sus promotores. Llamaron a marchar de nuevo.



Volviendo a los derechos humanos, tan enfatizados por los organismos nacionales e internacionales, me pregunto si el derecho a las manifestaciones debe prevalecer como el superior, y los de la libre circulación y la asistencia al trabajo, los echamos al basurero. Los derechos humanos de la mayoría de la población ya no se respetan, ni las autoridades los protegen. Quienes se manifiestan constituyen una parte de la ciudadanía. Pregunto ¿por qué las autoridades nacionales y municipales han convocado a un diálogo que tomará semanas, sino meses, y aún permiten los bloqueos y se impide el ingreso a muchos lugares de trabajo y fábricas? ¿Será que las mayorías silenciosas deben continuar secuestradas, mientras se dialoga? De continuar aceptándolos, no auguro un final feliz. Dialogar, cuando una de la partes no accede a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no es para nada aceptable.



El Presidente vino a Cali, a altas horas de la noche y se reunió con el Alcalde y la Gobernadora, pero la desarticulación de los bloqueos que prometió desde Bogotá, aún no se ha visto. Aceptó que los indígenas del Cauca, extraños a nuestra comunidad, continuaran en Cali. Antes había mandado al Ministro de Defensa, luego al general Zapateiro, quienes prometieron que en 24 horas impondrían el orden en la ciudad. No se notó mejora alguna. Al poco tiempo se regresaron. Esperemos que la visita del Presidente tenga mejor un efecto.



Los corredores humanitarios son una solución transitoria de una ciudad secuestrada. Urge bloquear los bloqueos.

​