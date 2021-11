Los fanáticos

Noviembre 09, 2021 - 11:50 p. m.

2021-11-09

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

Según la Academia de la Lengua Española, fanático es quien defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento, creencias u opiniones religiosas, o quien está preocupado o entusiasmado ciegamente por una cosa.



Inicialmente el fanatismo se producía primordialmente por causa de las creencias religiosas. En la actualidad no ha dejado de existir, como el caso de los talibanes. El campo político también ha sido tierra fértil para producir radicalismos que enceguecen a los adeptos de algunas ideologías o caudillos. Ese fue el caso del nazismo de Hitler o el comunismo de Castro, o en la era actual, el Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez.



Las pasiones que engendran algunos caudillos desatan odios profundos. Se convierten en un cáncer social. Se impone un solo punto de vista, y cuando acceden al poder se convierten en dictaduras.



Colombia no ha sido ajena a esas pasiones desbordadas y miopes, terreno donde la racionalidad desaparece y aflora la intolerancia y la violencia, un fenómeno que nos ha acompañado la mayor parte de nuestra vida independiente. Para desterrarla no basta con un acuerdo de paz, las causas son diversas, se requiere erradicar las raíces que las engendran.



La próxima contienda electoral por la presidencia ya está produciendo el fenómeno del fanatismo. Aflora con relativa frecuencia. Se manifiesta en el odio, el desprecio y la intolerancia con los adversarios políticos.



Para fortuna nuestra, también ha aparecido una inmensa mayoría, que, hastiada de este comportamiento, aboga por doctrinas conciliatorias.



Serían muchos los beneficios si lográramos halar en la misma dirección. Existen un buen número de temas en los cuales podríamos ponernos de acuerdo la mayoría de los colombianos, si aplicáramos la racionalidad y desterráramos los fanatismos.



Las encuestas de opinión muestran hasta la saciedad cómo están cambiando las tendencias. El centro denota un crecimiento inmenso, mientras los extremos, ya sea impulsados por ideologías de izquierda o derecha, se están marchitando aceleradamente.



Aún, un número no despreciable de nuestros ciudadanos persisten en su radicalismo. Se resisten a aceptar que algunas de las políticas practicadas por Cuba, Venezuela o Nicaragua, condujeron a estos países hacia la pobreza generalizada y la carencia de oportunidades de progreso para sus habitantes. Una prueba fehaciente es que los migrantes no miran en dirección a esas naciones que aborrecen, prefieren otras latitudes.



El fenómeno del fanatismo no ocurre solamente en la política y en las religiones, también aparece en determinados casos como en el movimiento ambientalista. Se requiere, sin duda, disminuir el calentamiento global y para que este propósito se cumpla es necesario impulsar las energías limpias, pero como he manifestado anteriormente, demandan que prevalezcan la racionalidad y el pragmatismo. Acelerar el cambio e ignorar que se necesita permitir el uso, por un período más o menos largo, de las energías tradicionales contaminantes como el petróleo y el carbón, es un error craso. Actualmente se está produciendo un aumento considerable en el precio de estas materias primas, indispensables para producir energía, lo cual acelera la inflación. Las pasiones son benéficas mientras no crucen la frontera del fanatismo.



***



PD. ¿Cuándo terminarán el parque contiguo a la Alcaldía?

​