Febrero 15, 2022 - 11:50 p. m.

2022-02-15

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

He tratado de escuchar los debates de los precandidatos a la Presidencia del país. En un buen número han prevalecido los ataques personales, en especial cuando ha sido invitado el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo que más interesa conocer son sus programas de gobierno. De las decisiones del elegido dependen los destinos de Colombia. Juzgar lo que prometen realizar es lo trascendente, aunque a veces no lo cumplan a cabalidad.



Cuatro años de un buen gobierno impulsa el bienestar de todos sus habitantes, y cuatro años de desaciertos nos perjudica a todos: los marginados, los de ingresos bajos, los de ingresos medios y los de mayores ingresos. La elección de Hugo Chávez precipitó a Venezuela al abismo. Cambió la Constitución para favorecer el absolutismo, creó el Bolívar fuerte cuyo valor se esfumó, generó miseria, sus habitantes huyen.



Todos debemos colaborar para proteger la viabilidad a largo plazo de nuestro planeta, vehículo en que viajamos. Resguardarlo de todas las contingencias es una prioridad.



Muy fácil decir no produzcamos más petróleo, como propone Petro. Gastemos lo que en la actualidad producimos, pero las consecuencias económicas serían graves, para todos los ciudadanos. Su consumo debe sustituirse gradualmente, lo contrario afectaría al fisco y la balanza comercial de manera sustancial, lo cual dispararía los precios, nuestra moneda sufriría una devaluación acelerada. Reemplazar los ingresos que nos producen los hidrocarburos de manera súbita es imposible, ni sustituirlos con aguacates o turismo. Para promover esto último necesitamos prioritariamente seguridad, derrotar al narcotráfico y no pocos años de promoción e inversión en infraestructura.



Para que haya seguridad se requiere orden. La Fuerza Pública se necesita. No somos ángeles. La destrucción que nos dejó el paro no es fortuita. Claro que el orden también demanda responsabilidad y moderación, pero dejar hacer sin control, produce heridas irreparables.

Los altos índices de criminalidad que hoy tenemos nos agobian, particularmente en los territorios que sucumben en el abandono.



Para producir empleo es necesario promover el sector empresarial y el emprendimiento. Hoy las empresas en Colombia pagan tributos más altos que en la gran mayoría de los países del continente, por el contrario, los personales tienen gravámenes menores.



Por primera ocasión en un debate presidencial se está hablando de centralismo, equivalente a concentración de poder y bienestar prioritariamente en Bogotá, subsidiariamente también, en las capitales de los departamentos. La mejor solución para esta penosa e injusta circunstancia la ha presentado insistentemente Equipo por Colombia, quizás por el hecho de haber sido alcaldes. No se trata de llevar únicamente seguridad o educación, se requiere como lo han propuesto una solución integral.



En este certamen electoral no se trata únicamente de candidaturas a la Presidencia, contempla la elección del Congreso, un poder fundamental para el funcionamiento de la democracia, hoy tan vulnerada. Tenemos la oportunidad de elegir los mejores aspirantes, con el fin de que las urgentes reformas, como a la Justicia o a la tributación, sean estudiadas y elaboradas con responsabilidad y sabiduría.



Sepultemos los odios, abracemos la solidaridad y respetemos las opiniones que no agreden.