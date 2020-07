Hace 75 años

Julio 07, 2020 - 11:50 p. m. 2020-07-07 Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

La pandemia ha opacado, como muchas otras noticias, la celebración de los 75 años de existencia de la Universidad del Valle. La importancia de su nacimiento no ha sido lo suficientemente ponderada por los medios. Se trata de la primera institución de educación universitaria en Cali. Antes de su fundación, los bachilleres de la ciudad que querían optar por una carrera profesional se veían obligados a emigrar a Popayán, Bogotá o Medellín.



Cali solamente tenía 160.000 habitantes. En el año de 1945, el mismo cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la ciudad contaba con un industria incipiente, lo preponderante era la panelera y azucarera. El desarrollo comercial se encontraba en un estado incipiente. Circulaban muy pocos carros. Se destacaba la actividad artesanal. Un buen número de nuestros empresarios dedicaban su talento a la ganadería extensiva, en diversos predios, algunas al borde de la ciudad, como la Hacienda de la Flora, San Vicente, El Limonar, Meléndez, etc. Los talleres del ferrocarril, léase Chipichape, eran lejísimos. El Valle se inundaba frecuentemente en las temporadas de invierno. No era extraño el paludismo y el tifo. El ambiente social e intelectual estaba influenciado por estas circunstancias.



Cito estas circunstancias porque la inmensa mayoría de las personas juzga equivocadamente el pasado, como si existiesen las circunstancias del presente. Quienes no lo vivieron, ni se lo imaginan, les es muy difícil comprenderlo.



Pues bien, bajo aquellas circunstancias, hace 75 años un autodidacta, con una mente visionaria, Don Tulio Ramírez, decidió liderar la presentación a la Asamblea del Valle, de una ordenanza para crear la Universidad Industrial del Valle del Cauca, en junio de 1945. La ordenanza fue firmada por el gobernador de entonces, Carlos Navia Belalcázar.



Don Tulio dedicó todo su ciclo vital a la educación, también fue rector del Instituto Antonio José Camacho, inicialmente una escuela de artes y oficios. Su talento pudo visualizar el efecto transformador de una buena educación. Se trata del medio más eficaz de promover la movilidad social.



Hoy Univalle cuenta con ocho sedes regionales, desde Cartago hasta Santander de Quilichao, en el Valle geográfico, y otra en Buenaventura, además de las dos de Cali, las cuales albergan a un poco más de 30.000 estudiantes. Sus alumnos provienen en su inmensa mayoría de los estratos 1, 2 y 3. Por este motivo, cuenta con el programa más avanzado del país de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica.



Claro está que los logros, hoy una orgullosa realidad, emanan de la labor exitosa de no pocos rectores, decanos, y empleados, quienes durante estos 75 años le entregaron gran parte de su vida a educar las nuevas generaciones.



La oferta hospitalaria de alta calidad que hoy ofrece la ciudad no habría sido posible sin el inicio de la facultad de medicina de Univalle, en 1951, bajo la batuta de Gabriel Velásquez Palau, otro hijo raizal de la Cali que tanto amó. Los promotores de la inmensa mayoría de los centros de salud que hoy nos llenan de orgullo, fueron exalumnos de Univalle.



Quizás el detonador más efectivo del desarrollo de nuestra comarca ha sido el establecimiento de un núcleo de 7 universidades de alta calidad, cuya existencia difícilmente habría sido posible sin la iniciativa de don Tulio en 1945.