Fragilidad de la democracia

Enero 19, 2021 - 11:50 p. m. 2021-01-19 Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Los Estados Unidos se precian de haber sido la primera democracia institucional establecida, mediante una constitución redactada y aprobada el 17 de septiembre de 1787, luego ratificada por los 13 estados iniciales. De esto hace hoy 233 años.



Su modelo de gobierno ha servido de referente para otras constituciones de países democráticos, claro está, con las diferencias correspondientes a las circunstancias particulares de cada nación.



En algunas ocasiones debido a su influencia y poderío, su gobierno ha impuesto su modelo a otros países. Ese fue el caso del Japón, después de su derrota en la II Guerra Mundial.



La democracia tiene varias ventajas fundamentales sobre otros modelos de gobernabilidad, como las monarquías, aún aquellas que se aprecian de tener un régimen parlamentario que elige el poder Ejecutivo y poseen un poder Judicial independiente, o los regímenes autocráticos que subsisten. La más importante es gozar de libertad, poder opinar como se nos antoje, mediante normas legales que nos protegen, claro está,

teniendo en cuenta que no hay derechos absolutos, tal como lo afirmó recientemente José G. Hernández. Existe otra ventaja inmensa, la de resiliencia, la capacidad de reconocer sus deficiencias y poder subsanarlas.



Todo esto es cierto mientras no llegue al poder un narciso obsesivo, que desestima lo que jura defender. Ese es el caso del presidente Trump, quien se cree, como dicen ahora, ‘lo máximo’, superior a todo lo existente. Nadie antes ha sido un gobernante tan excelso; así lo manifiesta, sin ruborizarse. Obviamente no acepta críticas y humilla a quien disienta de sus declaraciones.



Su soberbia lo indujo a apadrinar una asonada contra el poder legislativo, que se vio obligado a interrumpir las sesiones, cuando se disponía a aprobar el conteo de los resultados electorales que daban como ganador a Joe Biden, nuevo presidente de EE.UU. La revuelta produjo un abundante número de fotografías y videos, francamente vergonzosos, y lo que es peor, 5 muertos.



La democracia, aún en los Estados Unidos es frágil, después de 233 años de existencia. El desconcierto de la actitud de su presidente Trump produjo la causa para decretar su segundo ‘impeachment’, proceso acusatorio para su destitución, el cual se prolongará, aún después de la posesión del nuevo presidente Joe Biden, hoy 20 de enero. El propósito de fondo es despojarlo de la posibilidad de ejercer nuevamente cualquier cargo político, además, existe el temor de que vuelva a ser elegido.



Lo inexplicable es que, en un país tan desarrollado e instruido, el Mr. Trump tenga aún un numeroso grupo de seguidores. Eso solo se puede comprender por los odios existentes entre los republicanos y los demócratas. El odio es una pasión humana que enceguece, impide racionalizar, además saca a flote lo peor de nuestra naturaleza.



La gobernabilidad donde se originó el sistema democrático, se encuentra hoy debilitada, a causa de un líder ambicioso, fenómeno que se replica en otras naciones.



Si esto ha ocurrido en una democracia tan acendrada, el riesgo de la nuestra es mayor. Aquí también se manifiestan odios enfermizos. Se requieren modificaciones urgentes como propiciar mayor equidad, una efectiva Justicia, luchar contra la corrupción, etc., lo cual puede lograrse mediante la resiliencia democrática. Urgen los cambios.