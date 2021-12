Éxitos y frustraciones

Diciembre 21, 2021 - 11:50 p. m.

2021-12-21

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

Por ser esta mi última columna del año deseo hacer un balance de los acontecimientos más sobresalientes que ocurrieron en Cali durante este año, unos favorables, otros perjudiciales para su prestigio.



La pandemia continúa. Sin embargo, la campaña de vacunación ha sido bien implementada y el uso del tapabocas se ha generalizado. Preocupan las fiestas de fin de año, cuando se producen aglomeraciones que pueden disparar de nuevo los casos de Covid-19, como está ocurriendo en algunos países de Europa. No se debe bajar la guardia, hasta no derrotar la epidemia. Por fortuna los avances de la ciencia permitieron, con una prontitud insospechada, desarrollar vacunas mediante las cuales nos facultó a los seres humanos para luchar con posibilidades de éxito.



El paro y las manifestaciones de abril que explosionaron en Cali el 28 de abril, con bloqueos que paralizaron el flujo vehicular, causaron heridas que tardarán mucho tiempo en sanar. El primer aviso fue el ataque al monumento a Sebastián de Belalcázar, perpetrado por indígenas del Cauca. Se destruyó el MÍO, se asaltaron los supermercados y los establecimientos bancarios, se vandalizaron las bombas de gasolina, en fin, el caos. Jamás había ocurrido algo semejante en la ciudad.



Los protagonistas de estos hechos fueron la llamada primera línea y un grupo de delincuentes. No obstante, hubo un silencio de la autoridad, una de cuyas misiones es proteger a la ciudadanía y permitir su libre desplazamiento. En una entrevista, el Alcalde manifestó que los acontecimientos lo habían desbordado.



Entre los manifestantes había jóvenes que, con razones válidas, salieron a la calle a protestar y a reclamar la falta de oportunidades y las injusticias. Este clamor generó una iniciativa singular y plausible por parte del sector empresarial, Compromiso Valle, que mediante el diálogo con los jóvenes que habitan los sectores marginados, se han establecido programas para responder a sus demandas.



Los índices basados en las pruebas del Saber indican que estamos a la zaga de otras regiones en nivel académico. Las secuelas, por este motivo, son graves. Como primera medida se les dificulta a los bachilleres caleños acceder a las universidades. Se debe tener en cuenta que la educación es el instrumento más efectivo para promover la movilidad social. La educación permite a las personas llegar a las más altas esferas socioeconómicas.



En la clasificación de las pruebas del Saber de Cali en 2019, el primer colegio público aparece en el puesto 45, después de 44 privados. Esta es una tarea que le compete al Alcalde y poco se menciona. Un hecho lamentable.



A pesar de lo que está ocurriendo en el nivel académico de los colegios, especialmente en los públicos, en la ciudad se ha incubado un movimiento universitario importante, constituido por un núcleo de seis entidades con alto nivel académico y un amplio abanico de carreras, desde pregrado hasta doctorado.



Batimos récords en muertes por accidentes de tránsito. Nuestra indisciplina en la circulación da vergüenza, en especial la de las motos y los taxis.



La corrupción y la inseguridad continúan siendo una de nuestras peores falencias.



Se aplazó indefinidamente la carretera Mulaló-Loboguerrero, fundamental para la competitividad regional.



Los Juegos Juveniles Panamericanos fueron un éxito.



Feliz Navidad y próspero año nuevo.

