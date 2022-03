Elección inédita

Marzo 15, 2022 - 11:50 p. m.

2022-03-15

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

Así calificó Fernando Cepeda en su columna del sábado, hace semana y media, la contienda electoral del domingo pasado. Yo añadiría que fue una votación difícil de interpretar para la ciudadanía.



A muchas personas se les dificultó interpretar aquello de los números, cuando no existía plancha. Carecía de nombres para identificar el voto preferente. Además, una votación para el Congreso se convirtió en la elección de algunos candidatos presidenciales que deberían ir a primera vuelta, lo cual relevó a segundo plano el certamen para elegir senadores y representantes.



Nuestro sistema gubernativo peca por ser excesivamente presidencialista y centralista. Las ciudades con mayor población, de manera particular Bogotá, hoy tienen más oportunidad de elegir un mayor número senadores, mediante la circunscripción nacional.



Dicho cambio ha dejado sin representación a varios departamentos, en cambio, les permitió tener miembros a las minorías que se definieron con un criterio politiquero. ¿Acaso ellos no merecen estar representados?



Ante la atomización o la ausencia de partidos estructurados y representativos, se optó por las coaliciones. La mayoría de los precandidatos se agruparon en coaliciones, por lo tanto, unos cuantos de los candidatos que irán a primera vuelta, fueron elegidos el domingo. En las coaliciones existieron candidatos elegidos por partidos y otros por firmas. Todo un galimatías.



Anteriormente, los partidos elegían mediante normas internas las listas de sus representantes al Congreso y sus candidatos a la presidencia.



La elección del domingo pasado fue un caldo de cultivo para toda clase de encuestas de favorabilidad, lo cual contribuyó a la desorientación ciudadana. La complejidad de las coaliciones, con los precandidatos que las constituían, elegidos por un partido o provenientes de firmas, además de los candidatos independientes que no se sometían a estas elecciones, las hacían más desacertadas en sus pretensiones de ilustrar los posibles escenarios previos a la primera vuelta.



Lo anterior no significa desconocer o dudar de la validez del certamen, simplemente creo que las elecciones deben ser más simples, sencillas y claras para los votantes. Colgarle a una elección para Congreso, una consulta para elegir candidatos presidenciales aumentó la votación, pero desdibujó la visibilidad que merece el Congreso.



El domingo hubo sorpresas ignoradas por las encuestas. Ganó el Equipo por Colombia ampliamente a la Coalición de la Esperanza. El ganador fue Federico Gutiérrez. En el Pacto Histórico también fue inesperada la votación por Francia Márquez. En el Congreso sorprendió la votación del Partido Conservador. Los perdedores fueron Centro Democrático y Cambio Radical.



El Valle disminuyó la representación en el Senado. Fue una de las víctimas de la circunscripción nacional. La senadora María Fernanda Cabal, oriunda de Cali, vive en Bogotá, donde ha desarrollado su carrera política, obtuvo una alta votación, en cambio, el senador Gabriel Velasco ha actuado en el Valle, donde ha defendido los intereses regionales, sin estridencias, se hundió. Sin duda la senadora Cabal ha optado por tomar posiciones controvertibles que la han hecho conocer a nivel nacional. Un ejemplo más de que para hacer política se requiere vivir o trabajar buena parte del tiempo en la Capital.

