Julio 31, 2022

2022-07-31

Alfonso Otoya Mejía

A pocos días del cambio de mando en la Casa de Nariño, crece la expectativa sobre la postura que tendrá el nuevo Gobierno frente a temas estructurales que requieren acciones urgentes. Más allá de la incertidumbre por medidas drásticas en políticas ya consolidadas, hay temas claves para el país y en los que como sociedad seguimos en deuda.

Uno de ellos, sin duda, es la educación. Afortunadamente tenemos un nuevo ministro de Educación de primera, Alejandro Gaviria.



Se han hecho grandes esfuerzos por ampliar la cobertura desde las administraciones locales, bajo directrices de los últimos gobiernos, sin embargo, en términos de calidad educativa aún tenemos mucho por mejorar.



Hemos avanzado en la destinación de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura escolar del país, pero aún nos falta consolidar una oferta educativa que cumpla con las necesidades y contextos de nuestra población.



El Gobierno saliente, entre otras acciones, fortaleció el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie) y con esto entregó 360 colegios nuevos y renovó cerca de 1200 instituciones rurales, dejando 1864 en proceso de intervención.



Esta mejora en materia de cobertura con nuevos y mejores espacios para el aprendizaje conlleva también desafíos en materia de calidad. Más niños y niñas en el aula exigen nuevas formas de potenciar los espacios en función del mejoramiento del desempeño de los estudiantes.



Un estudio de la Universidad de los Andes, denominado ‘¿Edificar o educar?: Impacto de los megacolegios en pruebas estandarizadas Saber 11’, concluye que estas estructuras modernas que albergan a cientos o miles de niños no tienen efectos sobre el desempeño promedio estudiantil de estas pruebas. Sin embargo, la infraestructura, sí ayuda a mitigar, la presencia de estudiantes extraedad en las jornadas tradicionales.



Se ha avanzado en infraestructura de calidad, ahora la tarea es sacarle más provecho y lograr que impacte aún más la calidad de la educación. El académico Alberto Treves ha enfocado su trabajo en invitar a aprovechar las cualidades que pueden tener las edificaciones en el fomento del aprendizaje. Para Treves, por ejemplo, una escalera no solo sirve para subir o bajar entre dos pisos, también sirve para contar, numerar, aprender colores, estudiar secuencias, relaciones y, por supuesto, hacer ejercicio.



Es necesario entender los espacios como una herramienta que favorece el desarrollo integral de los estudiantes. Claro está que solucionar las condiciones mínimas de saneamiento y servicios básicos es esencial y debe ser la primera tarea a solucionar. No deberíamos tener en el país ni una sola institución educativa que no cuente con agua, energía, baterías sanitarias y como mínimo un salón de clases equipado. Podríamos plantearle al entrante ministro de educación, Alejandro Gaviria, realizar una gran brigada que logre este primer gran objetivo. Toda la sociedad volcada a garantizarle a los niños y niñas de Colombia una infraestructura mínima.



Igualmente es importante no sólo solucionar las necesidades mínimas de infraestructura sino propiciar verdaderas mejoras en la existente. Para avanzar en este sentido, es importante propiciar diálogos para hallar caminos que permitan potenciar los espacios existentes y asegurar que se realicen las inversiones necesarias para que la infraestructura favorezca el proceso de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Este reto no nos puede quedar grande como sociedad.