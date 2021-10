No perdamos el foco

Octubre 10, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-10

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Esto es indignante. Ya tenemos reactivación en casi todos los sectores de la economía, los estadios están con público, en algunas ciudades ya hay conciertos y los vuelos alcanzan un 75% de reactivación. Sin embargo, todavía tenemos más de dos millones novecientos mil estudiantes sin ir al colegio.



Si bien la mayoría de instituciones privadas se encuentran ya con clases 100% presenciales o en un esquema mixto, todavía hay un 30% de las instituciones públicas que no retornan. Los estudiantes quieren regresar a sus salones de clase. Un sondeo realizado recientemente, indica que el 66% de los estudiantes de las instituciones públicas quieren retornar. No podemos seguir cerrándole las puertas a que los niños ejerzan su derecho a educarse.



Sabemos que las afectaciones que están teniendo los niños son de diversa índole. Van desde las cognitivas y académicas, que se pueden recuperar relativamente fácil, hasta las socio-emocionales las cuales pueden tardar más tiempo en recuperarse o incluso pueden dejar secuelas permanentes.



Un estudio de la Universidad de los Andes y la Fundación Barco mostró cómo la virtualidad había incrementado las brechas en la educación, algo que todos intuíamos. La mayor afectación se visibilizó en los niños pertenecientes a comunidades indígenas. Ellos se afectaron casi 4 veces más que las niñas que viven en ciudades que fueron las que menos se afectaron basándose en los resultados de las Pruebas Saber 11.



En el mencionado estudio se demuestra que las familias que tenían acceso a computador, tablet o teléfono inteligente y contaban con conexión a internet pudieron reducir el efecto de la pandemia. Sin embargo, estos niños igual se afectaron y tuvieron puntajes más bajos en las pruebas que aquellos que presentaron las pruebas por fuera de la pandemia.



Esta información, si bien es importante también demuestra que la tecnología y la conectividad no son suficientes para garantizar una educación de calidad. La interacción con los docentes y con los otros estudiantes es vital en los procesos de formación. Los currículos sobre los cuales se educa hoy en nuestro país están diseñados para las clases presenciales. Los medios virtuales permitieron compartir información, enviar y recibir guías y tareas, pero no logran despertar y motivar la investigación y la creación de conocimiento.



Juan José, un niño de Villa María, Caldas, evidenció esta realidad afirmando: “Hoy las mejores notas no las saca el niño más inteligente sino el que puede enviar las tareas”. Esta afirmación es tajante y demuestra cómo sin condiciones equitativas para los niños y con currículos desactualizados solo estamos acrecentando el problema.



Ahora, existe una verdad detrás de todo esto y es el hecho de identificar la tecnología solo como una herramienta más en el proceso educativo. Muy importante en la realidad que vivimos, pero no la única.



El problema de la educación en el país no se solucionará llenando los colegios y las casas con computadores y tabletas, así incluso estas cuenten con conectividad. Esta necesidad y solución no pueden nublar el problema real que requiere todos los esfuerzos: la calidad y pertinencia de la educación. Debemos capacitar profesores, padres y cuidadores, así como adaptar los currículos para la inserción de tecnología para mejorar calidad. La realidad diversa de nuestro país hace que esta tarea sea un reto y no se limite a entregar computadores.

