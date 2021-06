Junio 06, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-06

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Cali, un territorio de matices y contrastes. Pasó de ser la ciudad cívica de Colombia a convertirse en la ciudad anárquica. Basta dar un vistazo a las calles; los conductores irrespetan por completo el carril exclusivo del sistema de transporte MÍO, los sentidos de las vías y los semáforos, si los hay, son solo decoración urbana.



Cali parece una jungla incontrolable, donde los vivos bobos hacen de las suyas, los ladrones y vándalos son los amos y señores del territorio. La Policía y el Ejercito que son los garantes de la convivencia social, son permanentemente desautorizados y relegados a corretear a los ahora denominados negociadores encapuchados que bloquean las vías, aumentando el desorden.



El alcalde Ospina tiene salidas fugaces con declaraciones que en lugar de generar tranquilidad en la población, generan caos y confusión. Le pide la renuncia a su gabinete y solo lo remplaza a cuenta gotas, no ratifica a nadie y contribuye a la sensación de desgobierno. Su imagen negativa del 74%, según Invamer, solo es superada por la de Apolinar Salcedo antes de su destitución. La sensación de corrupción en la sociedad es latente. Los jóvenes no se sientan a negociar con él pues no les genera confianza. Tiene un proceso de revocatoria abierto que ojalá lo convierta en el primer alcalde de una ciudad capital destituido por el voto popular.



Hoy en medio de esos anuncios intempestivos y descoloridos, habla que las estaciones del MÍO vivirán una transformación donde ya no tendrán vidrios sino paredes de aluminio. Sin ningún tipo de estudio o análisis deja en evidencia su imposibilidad de proteger los bienes públicos y decide migrar a soluciones que parecen prácticas pero que atentan con la planeación y el buen desarrollo urbano de Cali. Se convertirán así las estaciones del MÍO en grandes latas de sardinas.



Ospina anuncia que la destrucción de los semáforos es la gran oportunidad para que Cali cuente con un sistema de semaforización inteligente. Lo que el Alcalde omite o desconoce es que la ciudad cuenta con dos plantas de semaforización. Una de marca Siemens, con las mismas características de la que opera los semáforos en Berlín. Cali no necesitaba la destrucción de los semáforos para contar con un sistema inteligente de operación de estos, necesita la voluntad política del Alcalde para poner a operar lo que tiene. Cali no tiene que ser arrasada para reconstruirla de acuerdo con los caprichos y corrupción de este Alcalde.



Hoy la alcaldía cuenta con un cupo de endeudamiento por 650 mil millones de pesos y Emcali tiene aprobados cupos de crédito por cerca de $1,2 billones. Desafortunadamente estos recursos están en riesgo. El decreto de emergencia firmado por el alcalde Ospina le permite contratar a dedo lo que se le antoje. Estos recursos deben utilizarse en la dinamización de la ciudad, la generación de empleo y mejora en la competitividad de nuestra ciudad y no irse a satisfacer las fauces de los corruptos.



Espero que la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía no nos abandonen. Los necesitamos con los ojos encima de Cali antes de que sea tarde. No solo queremos sanciones para quienes ya robaron, queremos que no roben más. Desde esta columna visibilizaré y haré control a la ejecución de esos recursos e invito a mis lectores a compartir información que nos permita hacer seguimiento a las irregularidades. Que la anarquía fomentada por Ospina no sea la cortina de humo que nos impida a los caleños optimizar nuestros impuestos.

