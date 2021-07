Increíble pero cierto

Julio 04, 2021 - 11:55 p. m.

Por:

Alfonso Otoya Mejía

La plazoleta Jairo Varela, una de las pocas megaobras pagada por los caleños en el primer mandato de Ospina que se logró finalizar, hoy vuelve a ser protagonista de polémica. Desde el primer momento en que la plazoleta fue entregada al municipio, al igual que el Bulevar del Río, la alcaldía de Rodrigo Guerrero decidió entregar la administración de ese espacio a la Corporación para la Recreación Popular. Una entidad creada por el Concejo en 1978 con el único propósito de administrar y promover de manera eficiente espacios lúdicos de la ciudad.



El convenio interadministrativo consistía en que la corporación explotara comercialmente los espacios de la plazoleta como restaurantes, cafés y parqueaderos, y con esos ingresos se soportarían los costos de los mantenimientos preventivos, así como la vigilancia del lugar. Gracias al buen funcionamiento de este convenio los caleños podían disfrutar de un espacio seguro y bien mantenido.



De manera sorprendente e incomprensible la administración de Ospina, que en su discurso afirma promover lo público y la institucionalidad, decidió desconocer la trayectoria y obligaciones de la Corporación.

Como si en Cali no hubiera otros problemas reales que resolver. En tan sólo tres meses, determinó la necesidad de realizar mantenimiento general argumentando que en los últimos siete años no se había realizado. Para ilustrar un poco más este absurdo, es como si la alcaldía dejara de contratar con Emcali el suministro de energía y lo contratara con Celsia. El municipio tiene asiento en la junta directiva de la Corporación y si sus afirmaciones fueran ciertas hubiera podido exigir el cumplimiento del convenio.



¿A quién contrató la alcaldía? En octubre de 2020, la alcaldía contrata a la Unión Temporal Plazoleta Jairo Varela, cuyo representante legal Jhon Alexánder Díaz fue donante de la campaña de Ospina. Resulta muy sospechoso que en menos de tres meses el municipio ya tenía cuantificado todo lo necesario para adelantar el proceso de contratación. Señal que esto se venía cocinando desde antes.



Este proceso no fue ni eficiente ni trasparente. Por el contrario, hay un gran manto de duda frente a la contratación y la planeación. A un mes de haberse iniciado las obras contratadas por $2.800 millones de pesos la administración decide adicionar al contrato 45 días y $991 millones de pesos, y como si fuera poco, en febrero del 2021 adicionan nuevamente tiempo y dinero. Todo este derroche para terminar con un contrato de mantenimiento de $4.235 millones. Un 49,9% superior a lo contratado originalmente y levemente inferior al 50% máximo que permite la ley. Esta suma corresponde a lo que en la administración de Guerrero se invertía en este espacio en cuatro años incluyendo la vigilancia del Bulevar del Rio y las zonas verdes aledañas al CAM.



Es increíble que un proceso de contratación que inicia en marzo de 2020 y concluye en noviembre, tenga sobrecostos del 49,9% en unos mantenimientos que según la misma administración eran evidentes y necesarios. Y además en vez de demorarse dos meses, termina demorándose seis meses.



Si la administración de Ospina piensa seguir el ejemplo de la plazoleta Jairo Varela como modelo de contratación, los recursos públicos no van a alcanzar para nada. Algo parecido a lo que ocurrió en la primera administración de Ospina donde se hicieron cálculos de servilleta o se generaron sobrecostos monumentales por la nula planeación de las obras. Esto se llama corrupción y aunque parezca increíble, desafortunadamente es cierto.