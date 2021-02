Somos responsables

Enero 31, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-31 Por: Alejandro Éder

No puedo creer que el coronavirus se llevó a Carlos Holmes Trujillo. Más que porque era el actual Ministro de Defensa, porque lo conocía personalmente. Padre de cuatro hijos, dos de ellos amigos queridos míos; padrastro y abuelastro de dos amigas y sus familias; persona amable, buena y sencilla a pesar de sus impresionantes logros y la importancia de sus cargos al servicio de Colombia.



Desde que murió Carlos Holmes la semana pasada, han muerto otras 1200 personas en el país a causa del covid. En total nos acercamos a 55 mil colombianos muertos desde que inició la pandemia, cada uno meritorio de un luto nacional. Aún nos encontramos en un pico devastador que, aunque da señales de querer menguar, cobrará más vidas. Desafortunadamente, varias personas que hoy leen estas líneas se van a enfermar y algunas, morir. Esa es una terrible realidad.



El desarrollo de la vacuna generó una esperanza colectiva que pocas veces ha vivido en unísono la humanidad. Es loable el esfuerzo del Gobierno Nacional para conseguir suficientes dosis para vacunar el 70% de la población y entonces lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, lo cierto es que aún no hemos iniciado y vacunar a 35 millones de personas en cada rincón de Colombia con vacunas que requieren pinchar el brazo de cada paciente dos veces en 20 días y además brindar acompañamiento paramédico para cada uno durante 30 minutos -por si hay reacciones adversas- presenta un reto nada fácil.



Más importante que iniciar rápidamente es asegurar desde el inicio las dosis suficientes de las vacunas efectivas; las de Pfizer, Moderna o AztraZeneca. También la de Johnson & Johnson que si bien es menos cierta para prevenir el contagio (70% versus más de 90% para las otras) es 85% segura para prevenir casos graves del virus, es de una solo dosis, es más barata y se puede guardar en una nevera normal (las otras requieren de una red de súper congeladores) lo cual facilitará su distribución y aplicación. Las vacunas chinas y rusas es mejor evitarlas, pues no sabemos su efectividad porque no se han publicado los estudios, ni siquiera se sabe si existen. El desespero no puede resultar en imprudencias costosas y no efectivas.



Hoy más que nunca, es importante confiar en la ciencia y en los expertos. Sé que muchas personas tienen fe en la supuesta efectividad milagrosa de la ivermectina para prevenir o curar el covid, a pesar de que no existe ningún ensayo clínico riguroso a nivel mundial que lo demuestre.

Irónicamente, debido a la automedicación, la ivermectina ha generado problemas como el aumento en las intoxicaciones por mal uso o, peor aún, personas que confían que están protegidas porque la toman y salen a infectarse e infectar. Cali es la ciudad donde más ivermectina se consume per cápita, y es de las más golpeadas por el virus. Raro, ¿no?

Tome ivermectina si le da tranquilidad, pero no olvide que lo único demostrado científicamente como efectivo para prevenir el covid es usar tapabocas, lavarse las manos cada dos horas, cumplir con el distanciamiento y evitar reuniones sociales. Hagamos caso.



La triste y prematura muerte del ministro Trujillo es una lección dura que nos da la pandemia: el virus del covid sigue aquí y no perdona, no importa quién seas. El camino que falta en esta lucha aún es largo y culebrero, pero venceremos si somos responsables. Llenémonos de autodisciplina en este momento crítico y escuchemos a los expertos para que el final de la pandemia se dé pronto.



