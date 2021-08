Soluciones fuera de lo ordinario

Agosto 01, 2021 - 11:35 p. m.

2021-08-01

Por:

Alejandro Éder

Cali está en una situación muy compleja. Por un lado, la pandemia del covid y el paro y los bloqueos han hecho trizas la economía acabando con miles de empleos, quebrando centenares de empresas. Desaparecen así fuentes de recaudo que requiere el municipio para su reconstrucción y reactivación económica. Por el otro, gobierna la ciudad un alcalde plagado de serios cuestionamientos éticos de parte del ciudadano y los entes de control, y él se reúsa a apartarse de las prácticas politiqueras que tanto daño hacen y a manejar los recursos públicos con transparencia. Urge entonces identificar ya soluciones a la falta de recursos de la ciudad que sean expeditas y que generen garantías de buen manejo de cara a los ciudadanos.



Uno diría que el cupo de deuda aprobado por el Concejo de Cali por $650 mil millones de pesos sería la salvación. Pero estamos en manos de una administración que no titubea a la hora de despilfarrar los recursos en eventos sombríos como la ‘Feria Virtual’ o hace maromas en la contratación con fines poco claros. Adjudicar un contrato por $188 mil millones a Emcali para recuperar la malla vial de la ciudad, algo para lo cual las Empresas Municipales no son idóneas, es una de estas maromas.



Recordemos, el Concejo aprobó esta deuda sin conocer destinación para esos recursos que dejarán endeudada al tope a Cali al menos una década. Lo que nos queda es que los bancos tengan piedad y no presten la plata a menos que haya proyectos claros, bien estructurados acompañados de transparencia.



Estamos contra las cuerdas, y hay soluciones si se buscan con definido propósito. Hoy tenemos dos al alcance y el sector empresarial y la bancada del Valle en el Congreso las pueden gestionar con cierta facilidad. La primera es aprovechar las Zonas más Afectadas por el Conflicto -Zomac- que permiten el Acuerdo de Paz. Creadas por la Ley 210 de 2019, las Zomac cuentan con beneficios fiscales para empresas nuevas que se establezcan ahí y facilitan a empresas de cualquier lugar ejecutar obras por impuestos.



Si bien Cali no es una Zomac, hemos recibido cerca de 250 mil víctimas del conflicto y estamos rodeados por más de 20 municipios Zomac del Valle y norte del Cauca. La ley permite gestionar proyectos articuladores de Zomac en municipios no-Zomac ante la Agencia de Renovación del Territorio -ART- con beneficios plenos como si lo fueran. Por ejemplo, podríamos recuperar las plazas de mercado de Cali con obras por impuestos ya que buena parte de los alimentos que consumimos vienen de dichos municipios. Este es apenas un ejemplo de muchos posibles.



La segunda, aprovechar la nueva reforma tributaria que cursa en el Congreso para agregar el mismo mecanismo de obras por impuestos en las grandes capitales del país para impulsar la reconstrucción y reactivación. Para diferenciar este mecanismo de obras por impuesto con el ya existente en las Zomac, el cual se estructuró con el fin de dar respuesta a la terminación del conflicto en zonas rurales, se propone que su ejecución este en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, y no la ART, toda vez que es la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar, las políticas públicas para la proyección del desarrollo de la nación.



Para recuperarnos de una crisis extraordinaria necesitamos identificar soluciones fuera de lo ordinario. Todas son posible, si con metas claras apuntamos a impulsar a Cali usando todas las herramientas posibles y cuidando los recursos para que estén fuera del alcance de los despilfarradores.



Sigue en Twitter @alejoeder