Julio 31, 2022 - 11:35 p. m.

2022-07-31

Por:

Alejandro Éder

Los caleños tenemos costumbres fabulosas: pasar los domingos en familia, ser amables por igual con vecino y forastero, deleitarnos con una buena Salsa o gozar de la naturaleza que rodea a Cali haciendo deporte o paseando en algún río. Sin embargo, veo con preocupación costumbres nuevas que nos han ido inculcando a lo largo de los últimos años. Una serie de situaciones anormales que se nos han vuelto paisaje y que han llevado a Cali de ser símbolo de civismo y de empuje a ser una ciudad gobernada por la ineptitud, relegada de las grandes capitales de Colombia y condenada a ver con envidia lo bueno que ocurre en ellas.



Nos acostumbraron a dividirnos entre clases sociales y a enfrentarnos entre hijos de la misma ciudad. Unos demagogos encontraron que machacar el discurso de la lucha de clases da créditos en Cali y convirtieron en costumbre la división y el conflicto. Nos acostumbraron a creer que hay varias ‘Calis’ y no a creer que somos una sola ciudad que merece unirse y encontrar acuerdos para echar para adelante. Nos están acostumbrando a los discursos de odio y a creer que la ciudad se divide en bandos.



Nos han acostumbrado a que los conflictos se resuelven con violencia y con agresiones, por la falta de orden y autoridad. Nos acostumbramos a vivir con la angustia de siempre ir con la ventana del carro arriba; a sentir pánico de responder una llamada en el celular cuando estamos en la calle y a sentir terror cuando escuchamos el rugir de una moto.



Nos acostumbraron a contar muertos por hechos de violencia todos los días y a que la gente prefiera no denunciar un robo porque es imposible hacerlo sin enfrentarse a trabas en el trámite, se prefiera mejor “dejar así” y no poner el denuncio. Nos acostumbraron a que todos los días tres buses del MÍO, en promedio, sean cogidos a piedra; nos acostumbraron a vivir en una ciudad anárquica. Se ha vuelto costumbre la intolerancia a la crítica y al señalamiento y admitimos la agresión de parte de quien debería velar por el bienestar de todos.



Se nos volvió costumbre ver niños y ancianos en la calle sin comida, sin hogar o drogados, lo que hace que no se cuestione tajantemente qué se está haciendo en Cali para erradicar el hambre y la miseria y devolver la dignidad a miles y miles de caleños. Tratan de acostumbrarnos también a los problemas en el Programa de Alimentación Escolar que incumplen a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad y en la escasa entrega de raciones de comida para los comedores comunitarios.



Siento con dolor que se nos está volviendo costumbre mirar con nostalgia a la Cali del pasado, por la incertidumbre y la desconfianza en el futuro. Muchos no creen que venga algo bueno para nuestra ciudad y se refugian en lo que fuimos hace medio siglo para huir de todas las dudas que tenemos sobre lo que viene. Nos acostumbraron a soñar bajito, a creer que lo bueno ocurre en Medellín o Barranquilla y que Cali será siempre la cenicienta de las grandes ciudades de Colombia.



Me resisto a acostumbrarme a todo esto. No aceptaré nunca que sea imposible que lo público funcione con excelencia, que la miseria sea aceptable o que los caleños nos entreguemos a la derrota. Para cambiar una situación adversa, es fundamental que la reconozcamos y la entendamos. También que abandonemos justificaciones derrotistas que explican lo injustificable y dejemos de seguir con muletillas como “caleño come caleño”. El cambio comienza en casa en cada uno de nosotros. Lo que más necesitamos para lograr un cambio ya es ganas. Yo las tengo, clave que usted también.



Sigue en Twitter @alejoeder