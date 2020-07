Cuento chino

Julio 05, 2020 - 11:35 p. m. 2020-07-05 Por: Alejandro Éder

Es fácil olvidar que China es un país comunista. China es la segunda economía del mundo después de la de EE.UU. y es uno de los principales polos de desarrollo tecnológico del planeta. Para quienes crecimos durante la Guerra Fría, eso dista mucho de las dictaduras comunistas del bloque soviético, que eran más parecidas en su nivel de desarrollo a la Cuba o Corea del Norte de hoy. Sin embargo, los acontecimientos recientes en Hong Kong son un recuerdo que la realidad de vivir bajo un régimen comunista no es para nada positivo, así tenga toda la plata y el desarrollo del mundo.



Hong Kong es una ciudad en el sur de China con más de siete millones de habitantes y, junto con Nueva York y Londres, uno de los principales centros financieros. Durante 150 años fue una colonia y puerto libre inglés que logró consolidarse como el eje comercial y financiero del Extremo Oriente. Hoy, con un PIB per cápita de US$50.000, está entre los 15 territorios más ricos del mundo. El PIB per cápita del resto de la China es de US$10.000. Para poner las cosas en perspectiva, Hong Kong tiene un territorio 400 veces más pequeño que Colombia y una población siete veces inferior, pero su PIB es US$366.000 millones, el nuestro es US$340.000 millones.



En 1984, el Reino Unido y la República Popular de la China acordaron la devolución del territorio a China el 1 de julio de 1997. Acordaron además que durante 50 años Hong Kong mantendría un alto grado de autonomía del régimen comunista chino, en especial en su sistema político, administrativo y judicial, y que los hongkoneses mantendrían los derechos políticos y de libre expresión que gozaron bajo los ingleses. De esta manera nació el principio llamado un país, dos sistemas que permitiría a Hong Kong permanecer capitalista y libre en medio de una China comunista.



Desde la devolución, los hongkoneses han luchado para proteger y ampliar sus derechos. Algunos han buscado inclusive una verdadera democratización del territorio. De su parte, el Partido Comunista Chino ha buscado avanzar la integración total del territorio a su sistema y autoridad. En 2014 Beijing intentó limitar quiénes se podrían presentar como candidato a las elecciones de Jefe Ejecutivo de Hong Kong, y se desató una protesta llamada la Revolución de los Paraguas que duró varios meses. En 2019, la actual Jefa Ejecutiva de Hong Kong presentó un proyecto de ley a la legislatura local que permitiría la extradición de ciudadanos de Hong Kong a la China comprometiendo la independencia judicial. Millones de personas protestaron, muchos de manera violenta, hasta que retiraron el proyecto de ley.



En mayo de 2020, se agotó la paciencia del gobierno central chino y se promulgó desde Beijing una estricta Ley de Seguridad Nacional que a partir del 1 de julio pasado -el aniversario 23 de la devolución del territorio- sanciona los delitos de rebelión y sedición con cadena perpetua, incluyendo quizás las protestas a favor de la democracia y la libre expresión. No obstante que muchos hongkoneses han cerrado sus cuentas de redes sociales, han evitado nuevas protestas o se han hasta fugado del territorio por temor a ser procesados, miles de otros ciudadanos siguen en su lucha frontal protestando por la libertad bajo el riesgo de ser condenados a cadena perpetua bajo la nueva ley. Todo esto a pesar de vivir en uno de los lugares más prósperos del planeta.



La lección de Hong Kong para el mundo, no hay castigo ni oro suficiente que ahogue el deseo por la libertad.