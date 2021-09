No repetir la historia

Agosto 31, 2021 - 11:40 p. m.

2021-08-31

Por:

Alberto Valencia Gutiérrez

En una columna anterior decía que cuando un país ha pasado por una grave conmoción interna o una guerra con el exterior tiene frente a sí tres tareas que cumplir: la reparación de las víctimas, la identificación de los responsables y la elaboración del sentido de lo sucedido. Colombia cuenta en su haber histórico con la experiencia de la manera precaria como ‘se resolvió’ la ‘violencia’ de los años 1950 de la cual se pueden extraer muchas enseñanzas, ahora que estamos en una situación similar.



Con respecto a la primera tarea el presidente Alberto Lleras Camargo, en un acto supremo de lucidez, promovió en 1958 la creación de una ‘Comisión Investigadora’ de las causas de la violencia, que recorrió cinco departamentos, organizó acuerdos de paz con los alzados en armas y contribuyó de manera notable a la pacificación del país. Igualmente creó una ‘Comisión Especial de Rehabilitación’, compuesta por la mitad de sus ministros, para atender los daños causados por el conflicto. La falta de presupuesto pero, sobre todo, la oposición de ciertos sectores recalcitrantes, que solo consideraban la represión militar como vía de solución del conflicto, dio al traste con las buenas intenciones del Presidente. La primera Comisión sólo duró ocho meses y la segunda tuvo que interrumpir sus funciones en diciembre de 1960. La reparación de las víctimas y de los daños se quedó a mitad de camino.



Con respecto a la definición de las responsabilidades el Frente Nacional, si bien puso fin al enfrentamiento entre conservadores y liberales con la fórmula de la alternación y la paridad, fue también una ‘amnistía implícita’ frente a los crímenes atroces de la época. El ‘compromiso de impunidad’ fue transgredido en dos ocasiones. La primera, el juicio que se instauró en 1958 contra el general Gustavo Rojas Pinilla que se convirtió, en contra de las intenciones de sus promotores, en un espacio de confrontación, de acusaciones y contra acusaciones entre los representantes de las élites políticas. Igualmente, en 1962 se publicó por parte de la Universidad Nacional el libro ‘La Violencia en Colombia’, escrito por un cura, un sociólogo y un abogado liberal, en el cual se revelaba todo lo que estaba prohibido revelar con respecto a lo sucedido en aquellos años. La reacción contra el libro fue brutal pero hoy es lectura obligada para todo aquel que quiera comprender nuestra historia reciente.



La tercera tarea, consistente en la elaboración del sentido de lo sucedido durante aquellos años, para integrarlo a la historia nacional, tuvo también un resultado precario. La ‘violencia’ siguió apareciendo en la mentalidad colectiva como una especie de ‘hueco negro’ que todo se lo traga, y donde nadie ha logrado encontrar un referente para la construcción de una identidad o de un proyecto político. Aún ahora seguimos girando alrededor de aquella época, como algo que no hemos podido asimilar.



La pregunta pendiente es hasta que punto la precaria solución que tuvo el enfrentamiento entre conservadores y liberales de los años 1950, ha sido uno de los factores para que la violencia siga presente en la vida política colombiana y hoy estemos frente a los inicios de un tercer ciclo.

A la entrada de uno de los campos de concentración nazi de Auschwitz aparece una frase, atribuida a Napoleón, que dice “el que no conoce la historia esta llamado a repetirla”.



La Universidad del Valle lanzará en la próxima Feria del Libro de Cali un libro de mi autoría llamado ‘La violencia contada por sus víctimas. Los archivos de la Comisión investigadora’, en el cual se analizan los tres aspectos mencionados. El lector podrá encontrar allí los elementos de juicio suficientes que permiten comprender la gravedad de lo que estamos viviendo en este momento, enfrentados a un juicio de responsabilidades, similar al de aquella época, que parece no tener solución y nos condena a seguir viviendo en la “eterna repetición de lo mismo” como “las estirpes condenadas a cien años de soledad” que no tienen “una segunda oportunidad sobre la tierra”.

