La esperanza

Julio 07, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-07 Por: Alberto Valencia Gutiérrez

Hoy en día estamos viviendo una incertidumbre con respecto a nuestro futuro inmediato, similar a la que la humanidad conoció en las dos décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. No sabemos muy bien qué puede resultar de esta nueva ‘crisis de civilización’ que ha representado la pandemia. Cualquier cosa puede advenir en este momento y la ‘futurología’ es prácticamente imposible. Así como podemos estar a las puertas de la irrupción de movimientos populistas o autoritarios, de totalitarismos de nuevo tipo o de una crisis económica como la ‘Gran depresión’ de 1929-1936, también podemos estar ante la gran oportunidad de llevar a cabo grandes transformaciones, que nos permitan corregir los efectos nefastos del rumbo de las últimas décadas. Hay dos cosas que ya no aguantan más: la pésima relación que hemos establecido con la naturaleza y un orden económico ciego frente a la pobreza y la miseria de una porción importante de los habitantes del planeta, que no participan de los logros del ‘progreso’.



La interpretación más adecuada de lo que nos está ocurriendo en este momento es que no estamos frente a un complot o a un simple azar sino frente a las consecuencias de una situación que nosotros mismos hemos creado: el desajuste con la naturaleza. Como dice el abogado José María Borrero, especialista en derecho ambiental, “existe un vínculo causa-efecto entre los saltos virales, las subsecuentes pandemias de las últimas décadas y el modelo de intervención en la naturaleza que provoca rampante deforestación, pérdida de la biodiversidad, erosión genética, devastación del hábitat de especies silvestres, fragmentación y destrucción de ecosistemas, pérdida y degradación de los suelos” (‘De la distopía al final de la utopía’).



Las consecuencias del cambio climático llegaron a un punto límite. Ya no podemos sacrificar la vida del planeta por lograr unos puntos de crecimiento. Los elefantes se mueren en el África. Las ballenas se ahogan con el plástico que invade los océanos. La tierra arde y los glaciares se derriten. Lo que tenemos que hacer es inventar una nueva vida porque la antigua ‘normalidad’, un ‘modelo de civilización’ que arruina ‘la naturaleza’, no es sostenible.



Ya no podemos pensar, como en la antigua tradición liberal, que “cada cual trabajando por su propio beneficio trabaja sin saberlo por el bien de todos” porque existe una ‘mano invisible’ que hace compatibles los intereses, garantiza el bien común y suprime los ‘efectos indeseados’. Como decía el sociólogo Max Weber, el mercado es el mecanismo más apropiado para la asignación de los recursos económicos y para el abastecimiento de las sociedades de masas en que vivimos. El capitalismo ha sido la fuerza productiva más poderosa y revolucionaria de la historia humana: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, todo se transforma, todo cambia, todo lo puede, su impulso hacia adelante es irrefrenable. Sin embargo, si no existen controles a su lógica implacable, provenientes de los movimientos sociales o de las regulaciones estatales, puede producir desastres y ‘consecuencias imprevistas’ de gran magnitud. Hasta el Washington Post lo reconoce.



La situación post pandemia debe partir de un inmenso acuerdo con respecto a unas ‘líneas rojas’ que su codicia desbordada no puede traspasar. Hay que salvar el planeta y proteger el medio ambiente. Sentirnos de nuevo reconciliados con la naturaleza, porque su desaparición también sería la nuestra. Llegó la hora de que una nueva generación, que heredó un gran desastre, tome las riendas de su futuro y diga un gran no al consumismo, al despilfarro, a la insensatez, so riesgo de perecer. Es el momento de hacer una pausa frente a un crecimiento desenfrenado que no tiene en cuenta las consecuencias sobre la población. Lo que está en juego en este momento es la vida, y no sólo la de aquellos que siempre han estado al margen sino también la de los que hemos sido privilegiados.