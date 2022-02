Futuro incierto

Febrero 15, 2022 - 11:40 p. m.

Alberto Valencia Gutiérrez

No siempre estamos a la altura del momento que nos toca vivir. El mundo cambia, pero no así la manera como lo interpretamos. Viejos esquemas mentales siguen vigentes en nuestras cabezas aunque la realidad haya tomado nuevos rumbos. Y cuando llega el momento de decisiones importantes, como el proceso electoral que apenas comienza, no sabemos si lo que va a primar en ellas es la ‘inercia del pasado’ o la ‘evaluación fría y rigurosa’ de lo que tenemos enfrente.



Muchas cosas nuevas hay ahora en el escenario. Varios sucesos han transformado en los últimos años los referentes en que se mueven nuestras vidas. Y no sabemos aún que consecuencias puedan tener en el momento de participar en una votación.



En primer lugar, la pandemia con sus estragos sociales y económicos. Los ciudadanos han tomado conciencia de situaciones que anteriormente eran vividas pasivamente y parecían naturales e inmodificables: la desigualdad, la pobreza, la informalidad, el desempleo, los precarios servicios de salud, la falta de oportunidades para jóvenes. Ya no podemos ser indiferentes, para traer un ejemplo, con que 17 millones de personas se acuesten con hambre a diario, como escribía M. Cabrera en este periódico.



En segundo lugar, los estallidos sociales que conocimos en noviembre de 2019, septiembre del 2020 y mayo junio del 2021. Estuvimos frente a algo inusitado, nunca visto, una movilización espontánea de grandes proporciones en la que participó una porción muy alta de la población, sobre todo los jóvenes. El vandalismo terminó por abortar la movilización popular, pero no podemos desconocer que esta incluyó muchos otros aspectos que son dignos de tener en cuenta en el momento de pensar en el futuro inmediato de este país. La inconformidad popular derrumbó parámetros establecidos y en muchos aspectos ya no hay marcha atrás.



Frente a estas situaciones podríamos llevar a cabo una evaluación de lo que son las propuestas de los candidatos y la manera como se manifiestan en las encuestas las preferencias electorales. Algunos aspirantes parecen atrapados en las ‘inercias del pasado’ y repiten una cartilla muy conocida, que ya no cala en las gentes (paz sin impunidad, seguridad ante todo, etc.). Otros son bastante 'tibios' y se limitan a reproducir lugares comunes. Las propuestas para enfrentar la corrupción, por ejemplo, primera prioridad en el debate, son bastante vagas y etéreas.



Donde más se expresa inconformidad de la gente es en la preferencia por los dos candidatos que encabezan las encuestas. El caso de Petro era predecible por su trayectoria y por sus programas, que recogen el malestar de sectores politizados. Pero la verdadera novedad se encuentra en el candidato Rodolfo Hernández, que nos ha sorprendido a todos por la acogida creciente de su movimiento a pesar del carácter rudimentario de sus propuestas, sus intervenciones desenfadadas, su espontaneidad en el momento de responder a preguntas cruciales, su lenguaje rústico y elemental, que cala hondo en sectores de la población provenientes de muy diversos sectores, que votan con criterios emocionales, sin mucha reflexión, guiados solamente por el descontento profundo que han dejado los últimos acontecimientos. No en vano se le ha llamado el ‘Trump colombiano’ y puede llegar a ser la gran sorpresa, como ocurrió en Estados Unidos.



Un candidato que verdaderamente se sintonice con el país debería tomar como punto de partida una reflexión sobre lo que la pandemia sacó a flote y sobre lo que representó el ‘estallido social’ del año pasado.

El actual gobierno, con su ingenuidad habitual, sacó un nuevo ‘estatuto de seguridad’ a lo Turbay, que reduce lo sucedido a un simple problema de orden público. Nuestra clase política debe ser consciente de que los problemas que llevaron a esta movilización sin precedentes siguen vigentes, a la espera de una nueva oportunidad, aplazada por las expectativas electorales. Además, el ‘espectro de la barbarie’ sigue allí, como el dinosaurio del microrrelato de Augusto Monterroso, esperando un nuevo despertar.

