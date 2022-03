Barbarie y civilización

Marzo 15, 2022 - 11:40 p. m.

2022-03-15

Por:

Alberto Valencia Gutiérrez

Los sucesos de las últimas semanas nos han producido una inmensa desolación. No hemos terminado de salir de una pandemia y ahora nos encontramos con una guerra y la eventualidad de una conflagración mayor, en caso de que no logren prevalecer las voces sensatas para evitar una hecatombe: la lucha por la vida y la amenaza de la muerte.

Una carga muy pesada para las generaciones que nacieron con el nuevo siglo, con la ilusión de una vida mejor y, sobre todo, en paz. Lo que ellas no saben aún es que durante los últimos cien años los habitantes de este planeta hemos vivido en una secuencia de ilusiones y desilusiones con respecto a las posibilidades de una tranquila convivencia colectiva.



En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los países europeos creían haber llegado a la cumbre de la civilización, a un momento en el cual las diferencias entre naciones se podían dirimir por la diplomacia y el Derecho internacional. Pero la guerra sobrepasó todas las expectativas.

Los primeros 50 años del Siglo XX fueron una secuencia de catástrofes: naturales (la gripe española de 1918), económicas (la ‘gran depresión’ de 1929 -1935) y una nueva guerra nacida de las entrañas de la Primera.



Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la humanidad pudo respirar tranquila y construir ilusiones de convivencia y civilización con la creación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Los años posteriores fueron llamados los ‘treinta gloriosos’ por la prosperidad que conoció el mundo de la posguerra en todos los órdenes. La gran ‘revolución cultural de los años 1960’, protagonizada por los jóvenes, se convirtió en el símbolo de una nueva era y en la promesa de una nueva vida. No obstante, en 1973, el modelo de prosperidad se agotó y el incremento inusitado de los precios del petróleo, que pasó en un año de 2,7 a 9,7 dólares el barril, terminó por agravar la situación. La incertidumbre se instauró de nuevo y los ensayos para salir de la recesión dieron vía libre al neoliberalismo como ideología dominante.



La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, el derrumbe de los ‘socialismos realmente existentes’, el final de la Guerra Fría y la promesa del desmonte de la amenaza nuclear (que siempre había estado presente), crearon nuevas ilusiones. Los regímenes totalitarios quedaron atrás y la democracia se impuso en el mundo entero, como espacio fundamental para garantizar la convivencia y dirimir los conflictos. La globalización, que se expandió aún más desde ese momento, no era solamente una estrategia del régimen capitalista para reinventarse y paliar sus crisis, sino también una inmensa posibilidad de construcción de una comunidad universal y de un espacio de lucha contra las desigualdades y las arbitrariedades.



Algunos años pudimos vivir de estas ilusiones, pero rápidamente la frustración reapareció. Primero, por la irrupción de nuevas confrontaciones como la Guerra del golfo de 1991 o las guerras étnicas de la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1995, que sobrepasaron todos los horrores; y segundo, por la llegada en masa del terrorismo, con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 9 de septiembre de 2001, que justificó represalias por parte de Estados Unidos, primero en Afganistán y, posteriormente, en Irak en 2003, que terminaron por empeorar la situación.



Hoy en día parecemos retrotraídos a una época que suponíamos fenecida. Ya no estamos ante el enfrentamiento de dos modelos de sociedad (capitalista y socialista) sino de dos grandes potencias capitalistas, movidas por la codicia, la ambición y las pretensiones imperiales. La incertidumbre sobre el futuro de la civilización ha vuelto a ser parte del tejido en que se desenvuelve nuestra vida cotidiana. La posibilidad de sucumbir y autodestruirnos como consecuencia de la amenaza nuclear está más vigente que nunca. No hemos aprendido a convivir y a resolver los conflictos por las vías del diálogo y del derecho.



Dentro de cien años, cuando alguien escriba la historia de nuestro tiempo, podrá referirse a nosotros como unos ‘bárbaros tardíos’.