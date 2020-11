La minga

Noviembre 03, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-03 Por: Alberto Silva

La romería de indígenas mestizos que llegó a la capital de la República, salió hace 3,5 millones de años desde Adis Abeba, Etiopía, en África Oriental. Al menos ahí está el sitio donde se encontró a Lucy, el homínido más antiguo, que se conoce hasta hoy. Es África entonces el lugar de donde procedemos todos los humanos que en el mundo hemos sido.



Al principio éramos pocos. Apenas sabíamos caminar erguidos sobre la tierra, porque vivíamos en los árboles. De esta manera comenzamos, durante milenios a avanzar lentamente a través de los continentes, africano, asiático, europeo, australiano y por los archipiélagos que visten al globo terráqueo. En ese pequeñísimo espacio de tiempo, si lo comparamos con la formación de la tierra ocurrida hace 4000 millones de años, tuvimos que soportar cualquier cantidad de cambios climáticos acompañados de glaciaciones con la extinción de infinidad de seres vivientes, y la aparición de las más diversas y letales pandemias que en el mundo han existido. Aprendimos a manejar la piedra, los metales, el fuego. Todo esto nos llevó a adaptar nuestros organismos al medio geográfico donde nos tocó a cada generación en suerte vivir. La misma geografía y el tiempo, distanció fenotípica y culturalmente a unos de otros.



Así aparecieron grupos étnicos con ciertas capacidades adaptativas, llamadas: características genéticas específicas. Desarrollamos la escritura, las ciencias, las religiones, los sistemas y modos de gobiernos, de acuerdo al aumento progresivo de nuestros cerebros. Todos esos grupos fueron en su tiempo esclavistas, no sólo de negros africanos sino de otros seres homínidos de cualquier color, de origen asiático o chinos, hispanos, germanos, judíos, romanos, griegos, o de lo que se les atravesara; no se salvó ningún grupo y algunos avanzaron culturalmente más rápido que los demás.



En estas nos cogió la entrada de los homínidos al continente americano.

Y ¿por dónde lo hicieron? Ustedes escojan. Por el estrecho de Bering, o por las costas del Pacífico. El caso es que de África venían y de que llegaron, llegaron, aproximadamente hace 30 mil años con el cutis lavado, desteñido y sin vellos en la piel, lampiños como los asiáticos. Al territorio colombiano entraron hace aproximadamente 12 mil años y tan solo 500 años antes de hoy, cuando arribaron los mestizos españoles, mezcla de celtas, moros, romanos, gitanos y judíos, comenzó la fiesta del mestizaje colombiano con las indígenas de aquí. Para eso la hemos tenido gruesa. Más tarde se sumaron otras etnias indígenas mestizas africanas de cutis negro, traídas como esclavas.



El mestizaje fue duro y salvaje. Qué se podía esperar de aquel hibridaje: mezcla de mestizos españoles - analfabetas en un 90% - con los mestizos indígenas americanos, sin escritura alguna al momento de la Conquista, pues no habían desarrollado ni una letra de alfabeto alguno y cuando a partir de ahí los varones mestizos españoles, quienes arribaban al continente americano, procrearon durante casi dos siglos, en mayor porcentaje con mujeres mestizas indígenas americanas a falta de mujeres mestizas españolas quienes llegaron en las primeras tres centurias por cuenta gotas.



El pequeño grupo de mestizos indígenas (aquí no hubo indígenas puros, como tampoco los hubo blancos ni negros puros) llamado minga, que viajaron del Cauca a Bogotá y representan al 4% de la población del país, no han podido entender que Colombia somos el relictus de una larga cola que no ha logrado salir de su atraso social, para llevarlo por encima del de nuestros parientes los chimpancés.



El desarrollo cultural de esa minga los ha llevado a violar, a nombre del país, ante la comunidad internacional, todas las normas de protocolos de bioseguridad mundiales, contra la pandemia del Covid-19. Nos dejaron como un trapo.