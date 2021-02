De un plumazo

Febrero 23, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-23 Por: Alberto Silva

Cuando la fiesta brava comenzó a ser cuestionada hace 40 años por los movimientos ecologistas, que demandaban un trato más humanitario con los toros sometidos al cruento proceso de la lidia durante las corridas, desde esta columna propusimos la necesidad de modificarla a riesgo de que en el futuro, si no lo hacíamos, la acabarían de un plumazo los legisladores.



Los argumentos contra la fiesta brava comenzaron en escuelas y colegios: no le pegue al perro, no corte el árbol, no mate la mariposa, eran los utilizados para sensibilizar a la juventud. Lógica determinante del proceso evolutivo del hombre frente a la defensa de la naturaleza.

Luego aparecieron por la televisión otros más dramáticos como la efusión de sangre durante el tercio de pica. Y otro, el de las banderillas, con la aplicación del horrendo ramillete de 6 dolorosos arpones indesprendibles en la cruz del animal. Luego al final, la cruenta suerte de matar y los eternos descabellos.



Todo aquello fue calando durante cuatro décadas. La juventud creció y se convirtió en gente madura, con alta capacidad de compra de boletas pero con hastío del espectáculo con sangre. Nadie que aspire llegar a un restaurante de reconocido gourmet en busca de un plato de alto rango, aceptaría recibir a cambio una sopa de mondongo. La afición aspira a un espectáculo taurino sin sangre y no el que le ofrecen hoy los empresarios de la fiesta brava.



Esto es de elemental mercadeo, que no alcanzaron o no quisieron entender los toreros, ganaderos, empresarios, periodistas y demás actores de la fiesta brava cuando hace cuarenta años propusimos y expusimos desde esta columna los elementos técnicos fundamentales requeridos para hacer las corridas más amables y atractivas para los asistentes a los tendidos, elementos que le dieron vuelta a España en las revistas taurinas más importantes del momento, sin encontrar resonancia. Aquí y allá hubo oídos sordos.



La modificación de la fiesta brava en Colombia, (la modificación del reglamento taurino es otra cosa), se podía haber logrado cuando comenzó el movimiento ecologista, pero estaba manejada por toreros, ganaderos, periodistas y empresarios cerrados y trancados por dentro, sin la madurez mental necesaria para efectuar verdaderos cambios. No se dieron cuenta que se deshacía en sus manos la fiesta más hermosa del mundo con su variedad de facetas: la crianza del toro bravo, el actor más espectacular del reino animal, con su asombroso trapío en el campo y en la plaza; la acompañan la música de especial origen junto con el protocolo, la gala, el vino y la gastronomía, inseparables compañías de impacto turístico-económico positivo en las regiones donde se realiza.

Qué decir del caballo, actor principal del rejoneo con su crianza, doma y adiestramiento, todo un espectáculo y destreza.



Si el Congreso de la República dispone la eliminación de las corridas de toros se acabaría la fiesta brava. Se condenaría de un plumazo a la extinción del toro de lidia de la especie bovina. La fiesta brava espera, -como el toro humillado en el ruedo-, el puntazo final del descabello en la plaza del Congreso de la República. ¿Habrá lugar a que el Congreso Nacional determine la extinción de la raza bovina de lidia, de exclusiva propiedad de la madre naturaleza? ¿De dónde toma ese derecho?



Parece que llegó el momento de modificar (no eliminar) sin temores, radicalmente, las corridas de toros de un plumazo. Conocemos hoy los elementos técnicos para modificarla sin la efusión de sangre y sin necesidad de acabar con los rituales propios tradicionales de los tercios de varas y banderillas. Valdría la pena hacerlo para evitar echar por la borda tantos valores económicos, ecológicos, artísticos y culturales tan útiles para el país.