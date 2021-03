¿Salir de la pandemia?

Marzo 22, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-22 Por: Alberto Castro Zawadsky

Primero fue la carrera por el acceso a las vacunas. Y ganaron los más decididos y los más ricos. Chile pasando un cuarto de la población vacunada, Israel pasando el 60%, Estados Unidos vacunando más de dos millones al día



¡Y Colombia llegando lentamente a 500.000 -1% de la población!

Sí, es verdad que el acceso fue más lento, pero ya tenemos vacuna y el ritmo de vacunación es de tortugas. Siendo un país de leguleyos, aquí tenía que primar la norma por encima de todo. Además de un complejo sistema de registros y citas que no se cumplen, nos hemos inventado el sistema de vacunación menos eficiente del mundo.



Cuando múltiples publicaciones de distintos países muestran una productividad de 30 vacunas por puesto cada hora, aquí mostramos orgullosos que somos muy cuidadosos y ponemos 6 vacunas por puesto por hora. Mientras en muchos sitios el proceso es de minutos, aún sin bajarse del carro, aquí hemos logrado hacerlo de dos horas, entre colas, registros, esperas y otras gracias.



Basta ver las cifras que publica el Valle del Cauca. Se aspira a vacunar personal de salud y mayores de 60: 360.000 personas. Tienen 100 equipos de vacunación. Asumamos que trabajan 10 horas al día. Son 6000 al día. Se van 60 días en esta fase. Si se hacen los números para el resto de Colombia, la situación es similar. Pareciera que la calculadora no está en la dotación de Salud Pública.



Si no se toman medidas y se acelera la eficiencia en la vacunación, se va a pasar la pandemia por qué todo el mundo se infectó y aquí seguimos vacunando “con mucho cuidado”.



El acto de preparar e inyectar una vacuna demora 58 segundos. Hay que agilizar el registro con más personal o haciéndolo en línea, y ser prácticos y realistas con la observación después de la vacuna. Se pueden abrir agendas en línea para que la gente pueda cuadrar su cita a la hora que puede. El mundo lo está haciendo y ha podido. A seis vacunas por puesto no acabamos nunca.



Señores salubristas y planificadores. Saquen calculadora y estimen cuánto nos vamos a demorar con el sistema que han montado. Qué es más importante: vacunar rápido, acabar la pandemia, prevenir muertes, recuperar la economía o atenernos a rígidos protocolos de ‘seguridad’ en la aplicación de la vacuna, creados por “estrategas cuidadosos”.

​