Julio 08, 2021 - 11:35 p. m.

2021-07-08

Por:

Alberto Castro Zawadsky

Son cómicas, algunas acrobacias del lenguaje:



Progresista: Dícese del que aboga por el estado de bienestar, los derechos civiles, la participación ciudadana y la distribución de la riqueza.



Progresofobia: Descomposición emocional que sufre un progresista cuando lo confrontan con la evidencia de progreso.



¿Quiere usted tener un reconocimiento de intelectual profundo y serio? Debe ingresar al culto del pesimismo y la negatividad: No es posible que esté ocurriendo nada bueno; no hay duda que estamos en el peor momento de la historia; la más alta concentración de la riqueza; el racismo, la xenofobia, el clasismo, peor que nunca, la corrupción generalizada, apoderada de todo; nunca habíamos tenido políticos tan ladrones, gobiernos tan ineptos, pobres tan pobres y peor desigualdad. Expresarse así, es lo serio y responsable.



En cambio si usted quiere pasar por candido, simplista y hasta tonto, muestrese optimista con todo lo que la humanidad y el país han mejorado. Será categorizado como un insensible y despistado oligarca, que no es capaz de darse cuenta del escabroso mundo que lo rodea.



Steven Pinker ha asumido el quijotesco emprendimiento de mostrarle al mundo lo mucho que hemos progresado y cómo la humanidad da pasos gigantes hacia la prosperidad, el bienestar y la equidad. Por supuesto la intelectualidad fatalista, lo detesta y lo critica con ferocidad.



Lo “in” es lamentarse y enumerar con sevicia todos detalles de lo que nos está llevando a la hecatombe. Lo “out” es reconocer que hay enormes avances en muchos campos. Hacer una enumeración de cifras y gráficos, como lo ha hecho Pinker, para el mundo, en sus conferencias y libros, resulta muy extenso para un corto escrito. Quien no esté irremediablemente carcomido por la desesperanza, lo puede consultar.

He hecho en www.satiagraja.org una compilación de las cifras y gráficas más notables, y le he agregado algunas de Colombia. (gratis y sin propaganda).



Se que a muchos, el solo hecho de dirigirlos a un sitio en el que se demuestre progreso, les da revulsión. No toleran leer sino pocas líneas. Cuestionar su armazón ideológica les da escalofríos. ¿De qué se van a quejar? ¿Que van a gritar en sus marchas?. Concluirán que la gráficas son manipuladas y los testimonios son dirigidos, para dar una impresión, que no concuerda con su calamitosa visión del mundo.



Recomiendo vacunarse y evitar el contagio de la pandemia pesimista, el daño más grave que dejó el paro violento. Se debe saber que los infectados son pocos. Son muy bulliciosos, y eso nos hace creer que la mayoría está afectada. Además, reciben la generosa amplificación de medios, que siempre publican lo que más vende: lo malo, la tragedia, el miedo.



Es también clave entender que reconocer el progreso, no significa que seamos unos bobos irredimibles que no entendemos todo lo que todavía hay por mejorar.



El mundo está mucho mejor, pero aún está lejos de estar terminado.

Adquirir inmunidad juntándose con los optimistas, que en general son los que están trabajando y aportando ideas. Practicar el distanciamiento social con los que poco saben y los frustrados y amargados que han pasado una existencia gris en la que el único valor que queda es :

¡Protestar!

