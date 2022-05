Blanco es…

Mayo 05, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-05

Por:

Alberto Castro Zawadsky

...gallina lo pone y frito se come. Las adivinanzas miden la capacidad para hacer asociaciones. Una habilidad que parece ajena a las mentes de la mitad de la población en estas montañosas tierras. Para probarlo, he diseñado esta sencilla prueba autodiagnóstica.



1. Sus llamados al cambio violento del régimen lo llevaron a la cárcel y luego al exilio. Con su propia versión de marxismo volvió al país abogando por la paz y con una minoría violenta, se tomó el poder. Convocó una constituyente y cuando perdió la mayoría, la disolvió e impuso un régimen tiránico que llamó dictadura del proletariado, terminó asesinando a millones y condenando a la miseria a su pueblo por más de 100 años. Duerme en paz, perfectamente preservado, en un inmenso Mausoleo.



2. Quiso dar un golpe con el asalto a un cuartel por lo que terminó en la cárcel donde escribió su guía ideológica. Volvió del exilio con un pequeño grupo en un yate para fundar una guerrilla que siendo minúscula, se tomó el poder. Mientras se consolidaba, repetía en todos los estrados que no creía en el comunismo. Terminó implantando un régimen totalitario unipartidista, sin prensa libre, sin propiedad privada que ha generado por 60 años miseria, hambre y atraso de la que solo se escapa en primitivas balsas.



3. Fue líder de un grupo guerrillero que terminó tomando el poder por la fuerza. Inicialmente, jugó a la democracia pero cuando perdió, logró montar un discurso engañoso de renovación y cambio. Una vez elegido, se atornilló al poder implantando un nepotismo despótico que ha encarcelado a la oposición y llevado a la miseria a su pueblo por 20 años, generando caravanas de empobrecidos emigrantes.



4. Siendo coronel intentó un golpe de Estado. Estuvo preso y con un librito elemental y jocosa locuacidad, se hizo popular. Ganó elecciones con una plataforma de renovación política, lucha anticorrupción y purificación de la democracia. En el poder acabó con la democracia centralizando todos los poderes y acabando con el poco tejido empresarial del país, arruinó la industria petrolera, principal fuente de riqueza de su nación, organizó una de las camarillas más corruptas que se han conocido y logró la ruina de su país provocando emigración masiva de millones de sus compatriotas.



5. Ingresó a la guerrilla para buscar la toma violenta de poder. Participó en secuestros, asesinatos y su grupo produjo uno de los eventos más traumáticos del país, la masacre del Palacio de Justicia en la que fueron asesinados juristas valiosísimos. Estuvo preso y salió a liderar un movimiento político con un librito y un discurso engañoso en el que pretende disfrazar su trasnochada versión del marxismo. Hace llamados líricos a la paz y convivencia mientras estimula una violenta lucha de clases. Promete “democratizar tierras y propiedades” sin expropiar. Va a dar educación y salud gratis, eliminando el principal ingreso del Estado, lo que solucionará emitiendo moneda, garantizando hiperinflación.

Admira y se ha hermanado con todos los déspotas 1 al 4.



La adivinanza es: ¿Qué tipo de régimen va a implantar y cuánto tiempo va a durar? Si no es capaz de resolverla, intente con esta: verde por fuera, verde por dentro y tiene una pepa de aguacate adentro.