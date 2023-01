Enero 16, 2023 - 11:45 p. m.

2023-01-16

Por:

Miky Calero

Quedé maravillado con la película ‘Los Reyes del Mundo’, dirigida por una gran mujer, Laura Mora, que paso de ser “víctima de la guerra a cineasta”, como dijo el periódico El Espectador. La ‘cinta’ está en ‘Netflix’ y recomiendo verla, es conmovedora.



Primero me voy a referir a la parte técnica: buen manejo de cámaras en movimiento, unas locaciones una ‘chimba’, sin violencia y sangre explicitas, como es la moda ahora en el cine y lo mejor de todo actores naturales muy bien dirigidos.



Pero lo que más destaco es el mensaje que nos deja… la realidad colombiana que, para muchos, para no decir la mayoría, es la de jóvenes que crecen en circunstancias deplorables y sin oportunidades.



Jóvenes que tienen sueños, pero que son irrealizables porque no hay quién les ayude a salir adelante. Un Estado que por su burocracia y su ineficiencia no les permite a estos cinco jóvenes llegar y recuperar una tierra de donde fueron sacados sus abuelos a través del desplazamiento forzado y la guerra interna por el control de los ilícitos. Una realidad que para nosotros los que hemos sido privilegiados con oportunidades nos es difícil ver, entender y aceptar.



Tuve el privilegio de trabajar con jóvenes de la primera línea en un proyecto de Compromiso Valle después del estallido social que llamamos ‘Sembrando Compromiso’. Allí pude entender a muchos de estos muchachos y muchachas que reclaman justicia social y oportunidades. Los muchachos de la película me hicieron recordar a estos ‘pelados y peladas’ que ahora son mis amigos. Aclaro no todos son vándalos, inclusive son unos pocos los que generan esa violencia y hacen que los reclamos sean satanizados. Pero hay muchos de ellos que ahora están trabajando en proyectos productivos y fue a través de ‘pararles bolas’ y solidarizarnos que el cambio fue posible.



Todavía hay mucho trabajo por hacer, ¡mucho, mucho! Si nos negamos a mirar esas tristes realidades es poco probable que nuestra sociedad, o por que no decir, nuestro país, sea viable. No se puede tapar el sol con la mano.



Quiero destacar esta película porque de verdad llega en un momento crucial donde el continente está revolcado y nuestro futuro es incierto.

Un momento donde no solo tenemos que ver cómo solucionar nuestras injusticias sociales, sino los grandes ‘pecados ambientales’ que nos están llevando a un punto sin regreso. No se trata de política, que, si es de derecha o de izquierda, se trata de nuestros hijos, se trata de corregir los problemas que nos afectan por igual, si esto se jode, se jode para todos.

Entonces mi recomendación es la siguiente, primero ver la ‘cinta’, segundo pellizcarnos y que, con compromiso, trabajemos por dejar una mejor sociedad, más justa, más consciente y más compasiva.



Postdata. Recomiendo ver en YouTube las entrevistas de ‘Desnudando verdades’.