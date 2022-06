Junio 21, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-21

Por:

Gonzalo Gallo

Buen número de maestros espirituales y de sabios han identificado la felicidad con un tesoro llamado paz interior.



¿Cómo conseguirla? Haciendo todo con amor auténtico y actuando con honestidad o transparencia.



También con el arte de la aceptación que te impide sufrir, ya que no haces resistencia, y asumes todo con amor y en calma.



Cuando eres espiritual y vives en comunión amorosa con Dios, fluyes sereno y sin batallas internas.



Amor, consciencia y coherencia son tres valores que te conducen por el buen sendero y te regalan paz en el alma.



Del mismo modo, hay experiencias como la compasión y la tolerancia que te convierten en un ser pacífico.



Una ayuda poderosa es la meditación, si creas el hábito de practicarla de modo recurrente y no solo a veces.



Ama en el ahora, sé intachable, vive unido a Dios, y la felicidad y la paz interior no te serán esquivas.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog