Zelenski comparó lo que ocurre en Ucrania con el 11 de septiembre de 1941 en EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, imploró este miércoles a Estados Unidos reconsiderar su pedido de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en el que subrayó a Joe Biden que "ser el líder del mundo es ser el líder de la paz".



"Usted es el líder de una nación, de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz", afirmó, en inglés, durante un discurso por videoconferencia retransmitido en directo ante el Congreso y por todas las televisiones del país.



Biden, que hasta ahora se ha negado a imponer una zona de exclusión aérea por considerar que constituiría una escalada, hablará a las 15H45 GMT. Entre otras cosas, debe anunciar una ayuda a Ucrania de 800 millones de dólares adicionales (726 millones de euros) para contrarrestar la invasión de ese país por tropas rusas.

Lea además: Primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia se reúnen con Zelenski

Zelenski habló por primera vez ante el Congreso en pleno, como ha hecho ante los parlamentos del Reino Unido y de Canadá.



En un tono grave y a veces enardecido, el presidente ucraniano imploró a Estados Unidos y a sus aliados occidentales que hagan más para salvar a su país de la invasión rusa, recordándoles las horas más sombrías de su historia.



"En vuestra gran historia, tenéis páginas que os permiten comprender a los ucranianos", dijo. "Recuerden Pearl Harbor, esa terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando el cielo se oscureció por los aviones que os atacaban", "recuerden el 11 de septiembre, ese terrible día de 2001".



"Este terror Europa no lo ha vivido desde hace 80 años", recalcó.



Recordó que han muerto más de cien niños, "cuyo corazón ha dejado de latir" a causa de la guerra. El dirigente de 44 años dijo a los congresistas que no ve "el sentido de la vida si no puede detener la muerte".



Citando el famoso discurso "Tuve un sueño" del líder de los derechos civiles Martin Luther King les dijo: "Tengo una necesidad, la necesidad de proteger nuestro cielo. Necesito vuestra decisión, vuestra ayuda".



"¿Es mucho pedir crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente? ¿Es mucho pedir una zona de exclusión aérea humanitaria?", agregó, antes de proyectar un emotivo video de su país bajo las bombas.



Al final del vídeo se veía la inscripción: "Cierren el cielo sobre Ucrania".



Zelenski recibió una ovación de pie de todos los congresistas, que llevaban broches azules y amarillos, los colores de la bandera ucraniana.



La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, sentada en la segunda fila, también fue aclamada.



"Slava Ukraina" ("Gloria a Ucrania"), afirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para presentar el discurso