Alejandro Cabra Hernandez

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió este lunes al gobierno de Cuba que escuche las "manifestaciones de descontento", luego de una jornada de protestas en las principales ciudades de la isla.



"Quiero expresar el derecho del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones en una forma pacífica, y quiero pedir al gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y que escuche las manifestaciones de descontento", dijo Borrell en Bruselas, al fin de una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de la UE.

Borrell dijo que la cuestión de la situación en Cuba no formó parte de la agenda que los ministros europeos de Relaciones Exteriores de la UE discutieron en la jornada.



"He hecho referencia a estas circunstancias, y he comentado con los colegas las noticias que estaban llegando de Cuba, donde por lo que sabemos ha habido importantes manifestaciones (...) de protesta contra la falta de medicinas (...) y también protesta en contra del régimen".



De acuerdo con el jefe de la diplomacia europea, "ha sido una manifestación de descontento que por lo que sabemos ha alcanzado una dimensión que no se conocía desde 1994".



El diplomático español añadió que las protestas generaron "una respuesta de las fuerzas del orden que por el momento se han producido de una forma que no ha significado encontronazos especialmente violentos, por las noticias de las que dispongo".



No obstante, apuntó que "los acontecimientos pueden cambiar en las próximas horas".



Un diplomático europeo, en tanto, mencionó que en la reunión de este lunes Borrell hizo una mención al tema pero sin profundizar, y que además fue el único participante del encuentro en abordar la cuestión.