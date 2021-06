Cuba: Un sismo de magnitud 4,7 prende las alarmas

Alejandro Cabra Hernandez

Un sismo perceptible este martes en el oeste de Cuba, de una magnitud de 4,7 grados, según el centro sismológico de Estados Unidos, causó preocupación y alarma en algunos ciudadanos, desacostumbrados a estos eventos, informó la Defensa Civil.



"Hace unos minutos ocurrió un sismo perceptible en el occidente de Cuba, se precisa por el Cenais [Centro nacional de investigaciones sismológicas] las coordenadas y su magnitud, las personas que se encuentran en edificios altos han bajado como medida de protección. Mantener la calma", dijo la Defensa Civil en su cuenta de Twitter.

El centro sismológico de Estados Unidos dijo que el temblor de 4,7 grados ocurrió a 10 km de profundidad en las proximidades de Candelaria, en la provincia de Pinar del Rio, 70 kilómetros al oeste de La Habana.



Por su parte, el Cenais, ubicado en Santiago de Cuba, en el extremo este de la isla, calculó una magnitud de 5,1 grados, explicando que "este es el sismo perceptible No 4 del año 2021".



El temblor, que ocurrió a las 11:00 a.m locales, no provocó "daños materiales ni humanos", dijo el centro cubano.

Lea también: En abril se alertó sobre estado crítico de edificio colapsado en Florida, Estados Unidos



"Se han recibido reportes de perceptibilidad en varios edificios altos de la ciudad de La Habana, y las localidades de Candelaria y San Cristóbal en la provincia de Artemisa, varias localidades de la Isla de la Juventud", añadió.



"Para ser la primera vez, pasé tremendo susto (...) Estábamos sentados yo y mi compañero y la silla empezó a moverse, de hecho, la cortina se movió y bueno, nada, fue tanto el susto que me dio por salir y coger las escaleras y bajar", dijo a la AFP Rafael Rodríguez, de 34 años.



Yoanki García, de 41 años, dijo que "sentí mareos, inmediatamente nosotros salimos corriendo por las escaleras, es la medida que tenemos para abordar salir del edificio lo más rápido posible".



Los sismos no son frecuentes en el occidente cubano y causan particular alarma en vecinos de La Habana, sobre todo los que habitan en edificios altos.



En enero de 2020, un fuerte sismo de magnitud 7,7 se registró en aguas del Caribe y se sintió en varias provincias de Cuba, provocando la evacuación de edificios de La Habana, sin que se reportaran daños.