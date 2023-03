Un juez colombiano será el que decida sobre la suerte de Donald Trump, ¿De quién se trata? 

Juan Manuel Merchán es el nombre del juez de origen colombiano que fue designado como el magistrado que probablemente se encargará de atender la visita preliminar de Donald Trump el próximo martes 4 de abril en Nueva York, por el polémico caso con la actriz porno, Stormy Daniels.



Sin embargo, esta no es la primera vez Trump y Merchán se encuentran, pues el juez nacional ya había juzgado un caso contra dos entidades de la compañía del expresidente estadunidense, The Trump Organization, por fraude.



Así las cosas, al parecer, el próximo 4 de abril, será Juan Manuel Merchán quien repita como magistrado en este nuevo escándalo judicial de Donald Trump.



“El juez asignado a mi caza de brujas me odia. Se trata de Juan Manuel Merchán, escogido a dedo por el fiscal general de Nueva York, Alvin Bragg y sus fiscales”, aseguró el exmandatario estadounidense en su red social Truth Social.



“Merchán trató a mis compañías, que nunca llegaron a ‘pactar’, con verdadera furia. Es una vergüenza”, agregó el exmandatario estadunidense.

¿Quién es Juan Manuel Merchán?

De acuerdo con una entrevista realizada por The New York Times en el 2022, se conoció que actualmente Juan Manuel Merchán tiene 61 años y emigró a Estados Unidos con apenas 6 años de edad.



El colombiano llegó a este país por idea de su padre, quien perteneció a las Fuerzas Militares de Colombia y tuvo que migrar junto a su familia para buscar un futuro mejor.



Una vez en Estados Unidos, la familia Merchán se enfrentó a la vida que cualquier migrante latino puede llevar en este país. Según indica el medio, Merchán tuvo que crecer “en la pobreza de Jackson Heights, Queens”.



No obstante, gracias al esfuerzo de sus padres, Juan Manuel Merchán pudo logró estudiar una carrera profesional en Estados Unidos, por lo que se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra, en 1994.



Desde entonces, se abrió paso en el mundo de la justicia estadunidense, tanto así que ha trabajado como como juez del Tribunal de Familia en el Bronx y juez interino del Tribunal Supremo del Estado.





Dentro de pocos días el colombiano deberá decidir la suerte de Donald Trump, quien deberá desplazarse a la corte de Manhattan para que este le lea la acusación, sea puesto bajo arresto breve y simbólicamente y sea fotografiado. El expresidente allí también tendrá que declararse culpable o no culpable.