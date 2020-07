Naya Rivera: encuentran un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz de Glee

Alejandro Cabra Hernandez

La Oficina del Sheriff del condado de Ventura confirmó que en la mañana de este lunes fue encontrado un cuerpo en el lago Piru, lugar donde desapareció la famosa actriz de Glee Naya Rivera el pasado miércoles.



Las autoridades informaron que entregarán más información en una rueda de prensa dispuesta para las 4:00 de la tarde de Colombia, pero comentan que el cuerpo no ha sido identificado y su recuperación está en progreso.



A la actriz californiana, de 33 años, se le busca desde el mismo día de su desaparición, cuando alquiló un bote para navegar con su hijo de 4 años, encontrado más tarde a la deriva y sólo con el niño a bordo.



En el bote se encontró un chaleco salvavidas para adulto y las propiedades de Rivera. Según su hijo, ambos habían ido a nadar, pero ella nunca regresó.



Un video captado por una cámara de seguridad del lugar confirmó que solo ellos dos abordaron el bote. Según la información obtenida, autoridades presumen que murió.



¿Quién era Naya Rivera?

Naya Rivera saltó a la fama con el papel de Santana López, a quien supo interpretar entre 2009 y 2015, en la serie Glee.



Rivera nació en Valencia, California, el 12 de enero de 1987, y tiene ascendencia puertorriqueña por cuenta de su madre.



Su carrera como actriz inició de niña, en la serie Royal Family, entre 1991 y 1992; también tuvo una participación en tres capítulos en Family Matters. En su adultez hizo parte del elenco de las series Step Up, High Water, esta última hasta el año pasado.



Con respecto a su vida personal, Rivera se casó en 2014 con Ryan Dorsey, padre de su hijo, solo tres meses después de terminar una relación con el rapero Big Sean.



En 2017, Naya fue protagonista de un gran escándalo al ser arrestada por violencia doméstica, tras una pelea con su esposo. Aunque los cargos se desestimaron en 2018, el divorcio ya estaba consumado.



En su libro Sorry Not Sorry, publicado en 2016, Rivera contó que sufrió desórdenes alimenticios graves como la anorexia y que tuvo un aborto mientras hacía parte de Glee.



Su participación en Glee, en el que hacía el papel de una porrista, le permitió hacerse acreedora de varios premios entre 2010 y 2012.



En 2010 ganó, junto al resto del elenco, el galardón a 'Mejor reparto' en los premios del Sindicato de Actores. En los People Choice Awards supo ganarse el premio a 'Mejor artista', mientras que en 2012 combinó este galardón con el de 'Mejor cantante'.