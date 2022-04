Ucrania asegura que Rusia aceptó "oralmente" sus propuestas en las negociaciones de paz

El negociador jefe ucraniano en las conversaciones de paz con Rusia, David Arakhamia, aseguró este sábado que Moscú aceptó "oralmente" las principales propuestas ucranianas y que Kiev estaba esperando una confirmación escrita.



En un programa de televisión, el negociador sugirió que las negociaciones para poner fin al conflicto habían avanzado de manera considerable.



"La Federación Rusa ha dado una respuesta oficial a todas las posiciones, que es que aceptan la posición [ucraniana], excepto en la cuestión de Crimea", anexionada por Rusia en 2014, dijo Arakhamia.



También agregó que aunque no había "ninguna confirmación oficial por escrito", la parte rusa lo dijo "oralmente".



Por otro lado, Arakhamia manifestó que si se llegara a organizar un encuentro entre los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, éste tendría "muy probablemente" lugar en Turquía.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que recibió a delegaciones rusas y ucranianas en su país esta semana, "nos llamó a nosotros y a Vladimir Putin" el viernes, diciendo que sería el anfitrión de dicha reunión, reveló.



"No conocemos ni la fecha ni el lugar, pero pensamos que el lugar será muy probablemente Ankara o Estambul", dijo Arakhamia.



Desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Zelenski ha pedido en varias ocasiones reunirse con Putin.



El negociador ucraniano subrayó que Moscú había acordado durante las conversaciones que un referéndum sobre la neutralidad de Ucrania sería "la única salida a esta situación".



Si los ucranianos no aceptan ese estatus, "volveremos a un estado de guerra, quizás, o a nuevas negociaciones".



El Kremlin insiste en que Ucrania no debe ingresar en la Otan y debe optar por la neutralidad.