Ucrania asegura que no atacará territorio ruso con las nuevas armas suministradas por EE.UU.

Ucrania ha dado "garantías" a Estados Unidos de que no utilizará los nuevos sistemas de misiles prometidos por Washington para atacar territorio ruso, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.



"Es Rusia la que ataca a Ucrania, no al revés. Para ser claros, la mejor manera de evitar la escalada es que Rusia detenga la agresión y la guerra que ha lanzado", declaró a periodistas en respuesta a las acusaciones de Moscú sobre la utilización de ese nuevo armamento estadounidense en su contra.



"En cuanto a los sistemas de armas que estamos proporcionando, los ucranianos nos han dado garantías de que no utilizarán estos sistemas contra objetivos en territorio ruso", añadió junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que va a "proporcionar a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán alcanzar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla de Ucrania".



Pero, para evitar un enfrentamiento directo entre Washington y Moscú, también aseguró que no tenía pensado suministrar a "Ucrania los medios para alcanzar blancos fuera de sus fronteras".

Sin embargo, el Kremlin acusó el miércoles a Washington de "echar aceite al fuego" en medio de un intenso conflicto que comenzó el 24 de febrero con la invasión de Ucrania por tropas rusas.



"Tales entregas no animan a los dirigentes ucranianos a querer reanudar las negociaciones de paz", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.