Ucrania anuncia una cumbre con la Unión Europea como una "señal fuerte" hacia Rusia

Ucrania anunció el martes la celebración el próximo viernes en Kiev de una cumbre con la Unión Europea (UE), lo que enviará "una señal fuerte" hacia Moscú casi un año después del inicio de la invasión rusa.



"El hecho de que esta cumbre se realice en Kiev es una señal fuerte dirigida tanto a nuestros aliados como a nuestros enemigos", declaró el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, sin detallar las personalidades que deben participar en esa reunión.



El gobierno ucraniano también indicó que espera recibir "entre 120 y 140 tanques modernos" de sus aliados occidentales.



En su mensaje nocturno al país, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo esperar que la cumbre, programada para el 3 de febrero en Kiev, refleje un alto "nivel de cooperación y progreso" con el bloque de 27 países.



Rusia anunció por su lado la conquista de una localidad cercana a Bajmut, en el este, que desde hace semanas se convirtió en el epicentro de la guerra.



El jueves, Ucrania, que es candidata a la adhesión al bloque, sostendrá además una reunión de "consultas intergubernamentales" con la Comisión Europea (Ejecutivo de la UE), anunció Shmygal.

Llegan los tanques

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que los tanques que su país aguarda son los Leopard 2 de diseño alemán, los Challenger 2 británicos y los Abrams estadounidenses, aunque no reveló los plazos de entrega.



La decisión de entregar ese armamento a Ucrania marcó un compromiso mayor de las potencias occidentales con la resistencia de Ucrania a la ofensiva lanzada el 24 de febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.



El presidente norteamericano, Joe Biden, indicó este martes que abordará con Zelenski la cuestión de las entregas de armas de tecnología avanzada.



"Vamos a hablar" de ello, declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca, horas después de responder tajantemente con un "no" cuando se le preguntó si apoya enviar aviones de combate F-16 a Ucrania.



El diario The Wall Street Journal informó el martes que la empresa estadounidense General Atomics ofreció vender a Kiev dos drones Reaper MQ-9 por un dólar.



Bajo el acuerdo, Kiev deberá invertir unos 10 millones de dólares para trasladar los aparatos a Ucrania y unos 8 millones de dólares anuales en mantenimiento, según el diario, que cita una carta de General Atomics.

Reticencias occidentales

El Reino Unido tiene previsto entregar los Challenger a fines de marzo, mientras que Alemania quiere enviar los primeros Leopard 2 entre finales de marzo y comienzos de abril.



Estados Unidos anunció por su parte el envío de 31 Abrams, y otros países europeos, como Polonia, España y Noruega, prevén igualmente enviar algunos de sus Leopard a Ucrania.



El proceso de entrega podría no obstante demorar meses, según varias cancillerías, que alegaron posibles reparaciones y labores de mantenimiento, además de la necesidad de formar a soldados ucranianos para estos modelos.



Francia anunció por su parte que proveerá a Ucrania de otros 12 cañones autopropulsados Caesar de 155 mm, además de los 18 ya entregados.



Estos cañones sin embargo no tienen el alcance de más de 100 km que Ucrania dice necesitar para destruir la líneas de abastecimiento y los depósitos de municiones de las fuerzas rusas.



Los países occidentales son además reticentes a facilitar un apoyo militar aún más robusto, por miedo a propiciar una escalada con el Kremlin.



Rusia no deja de repetir que norteamericanos y europeos le han declarado la guerra a través de terceros.

Rusia trata de retomar la iniciativa

Los observadores creen que tanto Rusia como Ucrania preparan sendas ofensivas hacia el final del invierno o durante la primavera boreal.



Las fuerzas rusas parecen decididas a recuperar la iniciativa en el terreno, después de los múltiples reveses que las obligaron a retirarse el pasado otoño del noreste y de zonas del sur de Ucrania.



Las tropas de Moscú han redoblado los esfuerzos para tratar de conquistar Bajmut, en el este de Ucrania, escenario de una batalla encarnizada desde el pasado verano que ha dejado abundantes bajas.



Los paramilitares del grupo Wagner encabezan esa ofensiva, y según afirmaron, "liberaron" la localidad de Blagodatne tras una ofensiva de las "unidades de asalto voluntarias", apoyadas por la fuerza aérea y la artillería rusas.



Las fuerzas ucranianas insisten en cualquier caso en que la ciudad de Bajmut, tan codiciada por los rusos, sigue sólidamente bajo su control.



"Las tropas rusas han sido incapaces de cortar la vía de suministro de las fuerzas armadas" de Kiev, indicó un portavoz militar ucraniano, Serguii Cherevati.



Las fuerzas rusas lanzaron igualmente una ofensiva 150 km más al sur, para tomar Vugledar, una ciudad que antes de la guerra tenía 15.000 habitantes y que se encuentra al suroeste de Donetsk.