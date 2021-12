Trump habría dado positivo por covid-19 poco antes de debate con Biden en 2020

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dio positivo por covid-19 y luego negativo, tres días antes del debate con el demócrata Joe Biden el 29 de septiembre de 2020, según un extracto del libro de su exjefe de gabinete, obtenido por el diario The Guardian y que el magnate republicano desmiente.



Mark Meadows sostiene en el libro 'The Chief's Chief' o en español, El Jefe del Jefe, que se publicará la próxima semana que "nada iba a impedir que Trump" debatiera contra su oponente demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Biden en unos comicios muy cuestionados por su rival.



El último jefe de gabinete del expresidente asegura que Trump presentaba al momento de la prueba positiva, realizada el 26 de septiembre de 2020, signos de cansancio y síntomas de un "leve resfriado".



Mark Meadows afirma haber advertido a Trump de que la prueba dio positivo cuando este último estaba a bordo del Air Force One, de camino a un mitin de campaña, según relata The Guardian.



Este miércoles, sin embargo, el multimillonario republicano sostuvo que las afirmaciones de Meadows son falsas. "La historia de que tenía el covid antes, o durante, el primer debate, son 'fake news'.