Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente Donald Trump se quedó con el estado de Florida, crucial en el camino a ganar su reelección, según las proyecciones de medios estadounidenses.



Sobre las 12:00 a.m. (GMT-5), el republicano lograba el 51,3 % de los votos (5.647.539), contra el 47,8 % de su rival (5.270.500), escrutado el 96 % de los sufragios.



A pesar de que el comienzo del conteo mostró una reñida lucha entre los candidatos, Trump logró estabilizarse en el 51 % y mantuvo la tendencia hasta el final de la noche.



Con 29 votos electorales, Florida es uno de los estados que Trump debe conservar si quiere seguir en la Casa Blanca cuatro años más.



Esto mantiene intacta la esperanza de Trump de otros cuatro años en el poder, pero le queda todavía un largo camino por delante: debe ganar la mayoría de los estados que votaron por él en 2016, pero donde aparece rezagado en la intención de voto frente a Biden, favorito en las encuestas a nivel nacional y en la mayoría de los "campos de batalla".



Según estimaciones de los medios, Trump tenía posibilidades además de retener Georgia, Carolina del Norte y Texas.



A falta de un gran avance en el Sur, Biden debe apostar por una victoria en el Norte industrial. Aunque Ohio parece perdido, aún guarda la esperanza de quedarse con Pensilvania, Michigan y Wisconsin, cuyos resultados se esperan retrasados.



Como era de esperar, los dos candidatos septuagenarios se aseguraron estados en los que ya contaban ganar: Alabama, Arkansas, Indiana, Kentucky y Tennessee, entre otros, fueron para Trump, mientras Biden se alzó con Illinois, Virginia, Nueva York, Colorado, Delaware y la capital federal Washington.



Con un récord de más de 100 millones de estadounidenses que votaron de manera anticipada debido a la pandemia de covid-19, los resultados finales definitivos podrían tardar muchas horas o incluso días en conocerse.



Los centros electorales irán cerrando durante toda la noche, hasta las 1:00 a.m. del miércoles, cuando se emitan los últimos votos en Alaska.

Ambos confiados

Trump, de 74 años y primer presidente que busca renovar su mandato tras ser absuelto en un juicio político, se mostró confiado de derrotar a Biden, de 77 y en su tercera postulación a la presidencia.



"NOS VEMOS MUY BIEN EN TODO EL PAÍS. ¡GRACIAS!", tuiteó desde la Casa Blanca.



Más temprano, aseguró no estar pensando en el discurso de concesión o de aceptación.



"Ganar es fácil. Perder nunca es fácil, al menos para mí no lo es", dijo en Arlington, Virginia.



Más temprano minimizó afirmaciones de que planeaba declararse vencedor antes del final del escrutinio.



"No hay motivos para juegos", declaró a Fox News.



Como ocurrió hace cuatro años con Hillary Clinton, Biden puede ganar el voto popular y perder si no consigue los 270 votos electorales necesarios según el sistema de sufragio universal indirecto, en el que el voto popular adjudica delegados al Colegio Electoral.



Biden, que aguardaba el desenlace en su casa en Wilmington, Delaware, se dijo "supersticioso" para anticipar nada, pero tenía un talante positivo.



"Lo que escucho es que hay una participación abrumadora, en particular de jóvenes y mujeres, afroestadounidenes", dijo el exvicepresidente de Barack Obama, considerando esto "un buen augurio".



Antes, en Filadelfia, tuvo una serie de lapsus, confundiendo a una nieta por otra y aludiendo equivocadamente a su hijo fallecido. La pérdida de capacidad cognitiva de Biden ha sido motivo constante de burlas de Trump.