Tragedia en Senegal: mueren once recién nacidos por un incendio en un hospital

Once recién nacidos murieron el miércoles en un incendio en un hospital en Tivaouane, en el oeste de Senegal, anunció el presidente de este país africano, Macky Sall.



"Acabo de conocer con dolor y consternación el deceso de once recién nacidos en un incendio ocurrido en el servicio de neonatología del hospital" público de Tivaouane, dijo Sall en Twitter.



El incendio fue causado por "un cortocircuito y el fuego se propagó muy rápido" por el servicio, indicó el alcalde de la ciudad, Demba Diop. "Tres bebés se salvaron", añadió.



Los visitantes se paran frente al Hospital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, donde once bebés murieron luego de una falla eléctrica, en Tivaouane, el 26 de mayo de 2022. AFP

Según la prensa local, el hospital afectado, el Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, se inauguró recientemente.



El ministro de Salud, Abdoulaye Diouf Sarr, que estaba en Ginebra asistiendo a un encuentro de la Organización Mundial de la Salud, dijo que regresaba a Senegal de inmediato.



"Esta situación es muy desafortunada y extremadamente dolorosa", dijo en la radio. "Una investigación está en marcha para ver qué ha pasado", añadió.



Un incidente similar ocurrió en el municipio septentrional de Linguere a finales de abril, cuando un incendio provocó la muerte de cuatro bebés en un hospital.



El alcalde de esa ciudad dijo que el origen de las llamas fue un problema eléctrico en el sistema de aire condicionado de la zona de maternidad, donde había seis bebés.



"Más bebés quemados en un hospital público (...) Esto es inaceptable Macky Sall", denunció en Twitter el diputador opositor Mamadou Lamine Diallo. "Sufrimos con las familias a quienes ofrecemos nuestras condolencias. Basta es basta", dijo.