Terrifier 2: la película de terror que ha causado vómitos y desmayos en las salas de cine de EE.UU.

La película 'Terrifier 2' tiene con los pelos de punta a miles de fanáticos del cine de terror por cuenta de sus extravagantes escenas sangrientas. En redes sociales se rumora que la cinta ha causado desmayos y vómitos a algunos espectadores.



'Terrifier 2' narra la historia de dos hermanos, Sienna Shaw (Laura Tavera) y Jonathan (Elliott Fullam), quienes pasarán un Halloween de pesadilla tras la resurrección de ‘Art the clown’ (David Howard), un payaso sangriento que busca venganza tras su suicidio. La cinta es la segunda entrega de terrifier 1, que se lanzó en 2016.



El film dirigido por Damien Leone, se estrenó el pasado mes de octubre en las salas de cine de Estados Unidos. Fue grabada con muy poco presupuesto, y para sorpresa de muchos en menos de un mes ha logrado recaudar alrededor de 10 millones de dólares.



'Terrifier 2' ha recibido muy buenas críticas por parte del público. El pasado 2 de noviembre, la película fue postulada para la próxima entrega de los Premios Oscar, en 2023, así lo hicieron saber sus productores a través de sus redes sociales: 'Art can´t wait to meet you', #oscars95, #oscarsforart, postearon en Twitter.



Hay mucha expectativa por parte de los fanáticos, el último éxito de este género fue la película ‘The Silence of the Lamps’, que se llevó cuatro estatuillas de los Premios Oscar en 1991.

