Terremoto en Turquía: ¿pueden los animales advertirnos cuando va a ocurrir una tragedia?

Tras el terremoto en Turquía y Siria, que ya deja más de 20 mil muertos, en las redes sociales se han divulgado diferentes videos de comportamientos inusuales de los animales horas antes de la tragedia, lo que ha sido interpretado por algunos usuarios como avisos o advertencias de que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder.



En uno de los videos, por ejemplo, se observa cómo cientos de pájaros volaban sobre Turquía con cantos agitados. En otro video, un perro aúlla con insistencia en un barrio, también de Turquía, como si estuviera avisando del sismo.



También se hizo viral la aparición del pez reo, considerado en la cultura japonesa como el Mensajero de Dios en el Mar. Es una especie de aguas profundas que, dice la creencia popular, cuando es encontrado cerca a las playas es señal de un terremoto inminente. ¿Pueden entonces los animales advertirnos cuando va a ocurrir una catástrofe natural?



Henry Heshusius Gooding cree que sí. Es el propietario de Perros de Casa, un centro de socialización y rehabilitación de conducta canina ubicado en Bogotá. Según su experiencia, tanto los perros, como los pájaros y el resto de los animales, tienen la capacidad de percibir que un episodio extraordinario como un temblor está a punto de suceder.



“Los animales, por supervivencia, poseen sensores corporales muy desarrollados, lo que les permite detectar y dar alertas cuando algo fuera de lo normal está ocurriendo. Por supuesto no saben que es un sismo o una tormenta eléctrica o un huracán, pero perciben los cambios del medio ambiente. En el caso de los pájaros, están parados sobre árboles, que a su vez tienen raíces profundas, y es increíble en los animales cómo perciben las vibraciones de la Tierra. Nosotros tenemos zapatos, y eso nos aísla de ese contacto. Las vacas, por su parte, cuando perciben que algo extraordinario va a suceder, se sientan”, dice Henry.



En 2020, científicos del Instituto Max Planck del Comportamiento Animal intentaron dar una respuesta científica a la pregunta de si los animales predecían los temblores. Para lograrlo equiparon a seis vacas, cinco ovejas y dos perros con sensores, en una región de Italia, y de esta manera medir si en realidad podían detectar las vibraciones previas a un sismo.



Los hallazgos después de un año parecen darle la razón a la creencia de que los animales predicen los temblores. Según la investigación, las vacas se vuelven menos activas antes de un temblor, al punto que no se mueven o se sientan. Los perros y las ovejas se tornan nerviosos, inquietos.



“No me atrevería a afirmar que el aullido del perro en Turquía se deba exactamente a la inminencia del terremoto, pero claramente no es habitual que un perro esté aullando y sobre todo con tanta ansiedad. Repito: los perros no saben que va a temblar, no tienen cómo determinarlo, pero sí perciben cambios, vibraciones que no son cotidianas. Por eso se debe mirar su lenguaje corporal, el movimiento de sus orejas, si el perro se muestra ansioso, con jadeo, si está intranquilo, si busca salir de la casa o busca las ventanas. Son señales de que algo está percibiendo”, comenta Henry Heshusius, cuyo centro de rehabilitación canina también se especializa en unir familias. Trasladan perros y gatos a los países donde se van a vivir sus cuidadores.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado por su parte que "existen evidencias anecdóticas de animales, peces, pájaros, reptiles e insectos mostrando un comportamiento inusual que puede ir de semanas a segundos antes de un terremoto”.



Carlos Mario Wagner, director de la Feria de Aves de Cali, agrega que el consenso entre los científicos puros es que ni los pájaros ni ningún otro animal pueden sentir con antelación sucesos naturales como un temblor o un huracán. Sin embargo, hay otros investigadores, entre los que se incluye, que creen lo contrario.



“Todavía sabemos muy poco de la anatomía, fisiología y de cómo suceden los procesos neuronales de la mayoría de los organismos vivos, entre ellos las aves, y yo creo que las aves tienen sentidos y formas de ver y percibir el mundo y lo que tienen alrededor que les permiten hasta cierto punto predecir sucesos naturales como los terremotos. Un reciente documental muestra de hecho cómo algunas aves migratorias viajan antes de que ocurran ciclones y tormentas, como una forma de evitarlas”, comenta Carlos Mario.



Biólogos consultados por El País, sin embargo, son escépticos. Aún, insisten, la ciencia no ha respondido con certeza si los animales predicen terremotos, y si además nos avisan sobre los mismos.