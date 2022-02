Suiza es presionada para que impute sanciones a Rusia

La presión aumenta sobre Suiza, importante centro financiero codiciado por los oligarcas rusos, para que se una de manera más decidida a las sanciones internacionales impuestas por los occidentales a Rusia por la invasión de Ucrania.



La presión vino primero de la calle. El sábado, entre 10 y 20.000 personas se manifestaron en la capital, Berna, y otras miles en distintas ciudades para pedir al Consejo Federal, el órgano ejecutivo suizo, implicarse más.



Lea además: Potencias occidentales excluirán a bancos rusos de la plataforma SWIFT

El partido de Los Verdes también reclama que se detengan las importaciones de gas y petróleo rusos, y que se excluya al país del sistema de conexión interbancaria Swift.



Todavía el viernes, el presidente suizo, Ignazio Cassis, dejó claro que deseaba mantener el rumbo de la moderación hacia Moscú, aunque las sanciones -que se basan en las de la UE- se hayan endurecido.



Berna repitió entre otros que quería evitar que se eludieran las medidas de retención adoptadas en otros lugares.

Paria financiero

Pero desde el sábado por la noche las cartas se han barajado de nuevo, y la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos anunciaron medidas económicas sin precedentes, convirtiendo a Moscú en un "paria" financiero, según un alto funcionario estadounidense.



Una serie de bancos suizos ya no podrá acceder al sistema Swift, que facilita el traslado de fondos internacionales y los activos del banco central ruso serán congelados, lo que acarreará importantes consecuencias económicas en el país.



El G7 también decidió apuntar las riquezas de los oligarcas objeto de sanciones.



Todas estas decisiones arrojan una dura luz sobre lo que hará Suiza, a la que su estatus de neutralidad no protegerá de la necesidad de dar explicaciones.



Según el periódico dominical Blick am Sonntag, los siete miembros del Consejo Federal se reunirán de urgencia el lunes y los debates podrían ser intensos. La reunión no fue confirmada oficialmente el domingo.



El embajador de Ucrania en Suiza, Artem Rybchenko, pidió por su parte en el periódico SonntagsZeitung que se congelen los activos de los miembros del gobierno ruso, tal y como prevén las sanciones de la UE.

Le puede interesar: Aviones rusos no podrán surcar el espacio aéreo de Alemania