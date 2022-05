Suecia y Finlandia encarrilan sus candidaturas para entrar en la OTAN

Finlandia y Suecia solicitarán el ingreso en la OTAN el miércoles, anunciaron ambos países, pese a las advertencias de Rusia y al riesgo de un veto por parte de Turquía, miembro de la Alianza militar transatlántica.



Después de que el parlamento de Finlandia aprobara el martes con más del 95% unirse a la OTAN, los dos países presentarán conjuntamente el miércoles en la sede de la organización en Bruselas sus solicitudes de ingreso, anunció en Estocolmo la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, junto con el presidente finlandés, Sauli Niinistö.



"Me alegro de que hayamos tomado el mismo camino y de que podamos hacerlo juntos", dijo en una conferencia de prensa junto a Niinistö.



Ambos dirigentes viajarán a Washington el jueves para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden, anunció la Casa Blanca.



Después de que lunes el presidente ruso Vladimir Putin pareciera rebajar sus amenazas de represalias por la entrada de los dos países en la OTAN, el principal obstáculo ahora parece provenir de la alianza de 30 países.



Turquía, uno de los miembros cuya ratificación es indispensable al igual que la de los demás, reafirmó este lunes su hostilidad a la entrada de Suecia y Finlandia, pese a las discusiones diplomáticas durante el fin de semana.

Turquía "no cederá", dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusando a Suecia de ser "el vivero de organizaciones terroristas" y acusándolo de haber tomado sanciones contra su país.



Los analistas creen que Turquía está buscando contrapartidas a cambio de su visto bueno, intentando por ejemplo que Estados Unidos le venda finalmente su avión de combate F-35.

"Optimista"

Turquía critica en particular a los dos países nórdicos por no aprobar solicitudes de extradición de personas a las que Ankara acusa de ser miembros de "organizaciones terroristas", como el PKK kurdo, o por haber congelado las exportaciones de armas a Turquía.



A pesar de ello, el presidente finlandés se mostró "optimista" sobre la posibilidad de conseguir el apoyo de Turquía, "con la ayuda de discusiones constructivas".



Por su parte Andersson dijo que "Suecia espera trabajar con Turquía en la OTAN y esta cooperación puede ser un elemento de nuestra relación bilateral". También aseguró que Estocolmo "está comprometido con la lucha contra todas las formas de terrorismo".



Las solicitudes de Finlandia y Suecia, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, siguieron dando pasos adelante el martes.



Al final de una sesión parlamentaria de dos días, el Parlamento finlandés aprobó el plan de adhesión por 188 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención.



"Es un resultado excepcional, no esperaba que fuera tan claro. La votación es clara, no hay más discusiones", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, antes de firmar la solicitud de adhesión de su país.



La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, firmó el martes en una ceremonia la solicitud de Suecia.

Tras el aumento del apoyo público a la adhesión, Suecia y Finlandia consideraron necesario protegerse de una Rusia que ahora consideran capaz de invadir militarmente a uno de sus vecinos.



Los dos países pasarían así la página de décadas de neutralidad y luego de no alineamiento militar.



Preocupados por la reacción de Rusia, ambos partidos buscan acuerdos de seguridad bilaterales para el periodo previo a su entrada formal a la Alianza Transatlántica, que puede durar varios meses.



En este sentido, el jefe del ejecutivo alemán, Olaf Scholz, dijo este martes que Alemania intensificaré su "cooperación militar, especialmente en la región del Báltico, con ejercicios militares comunes".



Por otra parte Gasum, la empresa finlandesa encargada de las importaciones de gas, dijo el martes que teme un corte en el suministro ruso por su negativa a pagar en rublos.