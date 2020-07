Iván Duque rechazó expulsión de embajadora de Unión Europea en Venezuela

Alejandro Cabra Hernandez

Según el presidente Iván Duque, la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) Isabel Brilhante Pedrosa de Venezuela era algo que se sabía iba ocurrir tarde o temprano, teniendo en cuenta el comportamiento del presidente de ese país, Nicolás Maduro.



“Esa dictadura y esas circunstancias que estamos viviendo en un país de nuestro hemisferio y de Suramérica ha generado la mayor crisis migratoria que haya visto nuestro continente en la historia reciente y la peor crisis humanitaria. Necesitamos también en todos los vehículos de integración plantear esos retos y esos riesgos para que tengamos claro el camino para solventar lo que es una amenaza para toda la región”, señaló el mandatario en una reunión virtual de Mercado Común del Sur (Mercosur).



Hace algunos días, Nicolás Maduro anunció que la embajadora de la UE tenía 72 horas para abandonar el país, argumentando políticas colonialistas del Gobierno de Bruselas. “Si no nos quieren, que se vayan, si no respetan a Venezuela que se vayan. A Venezuela hay que respetarla como integridad, como nación", dijo.



La decisión de Maduro se habría producido luego de que el Consejo de la Unión Europea incluyera a once funcionarios de Venezuela en su lista de personas que ponen en riesgo el Estado de derecho.



Sin embargo, en las últimas horas el mandatario venezolano habría echado para atrás la decisión . La Unión Europea señaló que hasta el momento no ha recibido notificación formal sobre la expulsión de la representante.



Duque recordó que es urgente una transición democrática en el vecino país.