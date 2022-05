Rusia promete entregar los cuerpos de 152 soldados ucranianos hallados en Mariúpol

El ejército ruso descubrió los cadáveres de 152 combatientes ucranianos en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariúpol (sureste), y está dispuesto a entregarlos a Ucrania, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso.



Durante sus operaciones de búsqueda en la acería, donde más de 2.000 combatientes ucranianos, incluidos los del regimiento Azov, se refugiaron durante varias semanas antes de rendirse a las fuerzas rusas a mediados de mayo, "los soldados rusos descubrieron una furgoneta frigorífica", dijo el ministerio.



"En la furgoneta, cuyo sistema de refrigeración no funcionaba, se almacenaron 152 cadáveres de combatientes y militares de las fuerzas ucranianas", añadió, diciendo que también se habían descubierto "cuatro minas" bajo los cuerpos.



"La parte rusa tiene previsto devolver a los representantes ucranianos los cadáveres encontrados en la planta siderúrgica", dijo, afirmando que Moscú no había recibido ninguna petición de Kiev para recuperar los cuerpos. No fue posible verificar estas afirmaciones de forma independiente.



Los últimos defensores ucranianos de Mariúpol, atrincherados en la enorme planta siderúrgica de Azovstal, se rindieron a las fuerzas rusas entre el 16 y el 20 de mayo, luego de tres meses de intensos combates.



Casi 2.500 combatientes ucranianos están retenidos por los rusos, que quieren juzgarlos como criminales de guerra.