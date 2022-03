Rusia podría aumentar sus exigencias a Ucrania, según expresó Putin en llamada con Macron

El presidente Vladimir Putin podría aumentar sus exigencias a la lista de demandas que presentó a Ucrania, dijo el jefe de estado ruso a su colega francés Emmanuel Macron durante una conversación telefónica, informó el Kremlin.



Putin afirmó que continuará "sin concesiones" su ofensiva contra los "nacionalistas" en Ucrania, donde Moscú lanzó una invasión el 24 de febrero, agregó la presidencia rusa.



"Rusia tiene la intención de seguir sin hacer concesiones en su lucha contra los miembros de grupos nacionalistas que cometen crímenes de guerra", declaró Putin, según el comunicado.

Lea también: Amenaza nuclear por guerra en Ucrania pone en riesgo a "toda la humanidad", dice Bachelet



En la conversación calificada como "franca" por la presidencia rusa, Putin expresó su "desacuerdo" con el discurso pronunciado en la víspera por su homólogo francés sobre el conflicto en Ucrania, en el que Macron afirmó que era "mentira" que Rusia estuviera luchado contra el nazismo en Ucrania.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es judío y llamó esta semana a los miembros de la comunidad del mundo entero a "no permanecer en silencio" tras el ataque que sufre su país.



Macron insistió el miércoles que Rusia no es el país agredido sino el "agresor" y que la guerra "no es un conflicto entre la OTAN y Rusia".



Con respecto a las conversaciones entre una delegación ucraniana y los rusos en Bielorrusia este jueves, Putin dijo a Macron que su país podrá sobre la mesa una "desmilitarización y un estatuto neutral para Ucrania, para que ninguna amenaza de cualquier tipo que afecte a Rusia pueda venir de este territorio", según el Kremlin.