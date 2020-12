Rusia no espera cambios en la política de EE. UU. con la llegada de Joe Biden a la presidencia

angela marcela alvarez

El presidente ruso Vladimir Putin dijo que no espera que las relaciones entre Moscú y Washington cambien cuando Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, asuma el cargo enero de 2021.



"En cuanto al cambio de liderazgo en Estados Unidos y si será más difícil para nosotros, no lo creo. Será más de lo mismo", explicó durante un encuentro con legisladores y responsables públicos.



Además, Moscú aseguró que no espera "nada bueno" de la futura administración de Estados Unidos, guiada por la "rusofobia", en plena tensión entre los dos países debido a un ciberataque masivo.



"Nos esperamos nada bueno del futuro presidente" afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkovm, a la agencia de prensa rusa Interfax.



"Sería extraño esperar algo bueno de gente que, en muchos casos, hizo carrera con la rusofobia, derramando hiel sobre mi país", prosiguió el diplomático, uno de los responsables rusos de las relaciones con las Américas y de la no proliferación de armamento.



Lea también: Rusia critica a Estados Unidos por querer "quebrar a la OMS"



Poco antes, el presidente electo Joe Biden prometió que iba a responder al gigantesco ataque informático contra el gobierno de Estados Unidos y atribuido a Rusia.



"Cuando sepa la magnitud del daño y, de hecho, quién es formalmente responsable, pueden estar seguros de que responderemos", dijo el futuro mandatario.



También criticó a Donald Trump por quitar importancia al supuesto papel de Rusia, después de que miembros de su administración denunciaran la responsabilidad de Moscú en los ataques dirigidos contra los servicios federales en Estados Unidos.



Washington ha adoptado varias series de sanciones contra Rusia, sobre todo a raíz del pirateo informático y de las acusaciones de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016.



Según el bando demócrata de Biden, Moscú hizo todo lo posible para que en aquel momento ganara Trump.